В области дерегуляции предпринимательства произошла революция - эксперт

«Революционными» назвал результаты пересмотра 35 тыс. регуляторных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей ЗАБЛОВСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в Совете предпринимателей.

По словам А.ЗАБЛОВСКОГО, промежуточные результаты работы, проведенной в соответствии с Законом Украины "Об ускоренном пересмотре регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления", заслуживают “особого и пристального внимания со стороны предпринимательского сообщества”.

Эксперт подчеркнул, что завершение работы по внесению изменений или отмене регуляторных актов, не соответствующих принципам государственной регуляторной политики, является первоочередным заданием для создания конкурентной бизнес-среды, устранения часто искусственных преград для нормального ведения бизнеса в Украине.

В то же время, отметил А.ЗАБЛОВСКИЙ, необходимо обеспечить максимальную публичность этого процесса с тем, чтобы провести не только количественный, но и качественный общественный аудит упомянутых регуляторных актов.

Как сообщал УНИАН, по информации первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, на конец августа были внесены изменения или отменены 98,5% актов из более 35 тыс. регуляторных актов, преимущественно действующих в сфере местных налогов и сборов, финансов и ценообразования, управления коммунальной собственностью и регулирования земельных отношений.

А.КЛЮЕВ поручил региональным властям полностью завершить работу по пересмотру актов до 7 сентября 2011 года.

Он также сообщил, что 14 сентября вопрос о проведенной работе по сокращению регуляторных актов будет рассмотрен на Совете регионов, который проведет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.