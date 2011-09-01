Главное на 1 сентября (день)

Энергетика

Украина сделает еще одну попытку по переговорам с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко «Место и перспективы Украины в нестабильном и меняющемся мире».

«Что нам делать с этим контрактом? – сказал Н.АЗАРОВ. - Мы предпримем еще одну попытку договориться с нашими российскими коллегами».

«Еще раз подчеркиваю, что, несмотря на то, что звучит от нашей дружественной России, которую мы очень ценим, и с которой мы очень хотим строить абсолютно нормальные равноправные дружеские экономические интеграционные отношения, мы еще раз попытаемся договориться. Если этого не произойдет, то, безусловно, вся ответственность за последствия ляжет на тех руководителей, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Николай АЗАРОВ заявляет, что из НАК «Нафтогаз Украины» будет выделена добывающая компания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время лекции для студентов Киевского национального университета им. Шевченко.

«Мы приняли решение пойти на реструктуризацию компании «Нафтогаз» и выделить, соответственно, газодобывающую компанию», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что планируется размещение акций создаваемой компании на внешнем рынке.

При этом премьер-министр подчеркнул, что большая часть акций этой компании будет в собственности государства.

«Мы рассчитываем получить очень серьезный ресурс порядка 6-10 млрд. долл., который позволит нам переложить затраты из бюджета на плечи инвесторов», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Сегодня в Киеве ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компании Shell Exploration&Production Ukraine I B.V. и ООО «Шелл Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн I» подписали договор о совместной деятельности по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители компаний подписали договор в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главного управляющего директора корпорации Shell Петера ВОЗЕРА.

Как отметил после подписания договора Ю.БОЙКО, общий объем инвестиций Shell по договору составит 800 млн. долл.

В частности, на начальном этапе геологоразведки ожидаются инвестиции Shell на уровне 200 млн. долл., а на последующих этапах геологоразведочных и поисковых работ ожидаемая сумма инвестиций Shell составит до 600 млн. долл.

Договор обеспечит углубление партнерства ДК «Укргазвыдобування» с компанией Shell и даст возможность применить в Украине новейшие технологии по поиску и добыче углеводородов в Днепровско-Донецком бассейне, а также позволит добывать ранее не задействованные ресурсы газа, в том числе нетрадиционные (т.н. Tight Gas – газ из плотных песчаников), что будет способствовать увеличению общего объема добычи газа в Украине.

Согласно обновленному договору, работы будут проводиться на шести лицензионных участках, а именно: Шебелинском, Западно-Шебелинском, Павловско-Светловском, Мелеховском, Герсевановском и Ново-Мечебиловском.

Общее количество поисково-разведочных скважин составит приблизительно 15-20, а для полномасштабной разработки потребуется бурение от 500 до 1000 скважин. Все скважины будут глубокими, от 3000 до 6000 м, и будут пробурены в технически сложных пластах, что потребует применения инновационных подходов к бурению и новейших технологий, в том числе технологий гидроразрыва, которые пока в Украине не применяют. В случае успешности совместной деятельности это будет первый проект по разработке нетрадиционного газа подобного масштаба в Европе.

Также в обновленном договоре о совместной деятельности между ДК «Укргазвыдобування» и компанией Shell оптимизирована система управления проектом. В частности, Shell берет на себя ответственность за ведение текущих дел совместной деятельности и решения договорных, финансовых и технических вопросов в рамках проекта. При этом ключевые вопросы, как и раньше, стороны будут решать совместно.

Договором также предусмотрено обязательство Shell содействовать развитию технических возможностей ДК «Укргазвыдобування» в сфере разведки, разработки и добычи нетрадиционного газа как путем привлечения работников украинской стороны к проведению работ в рамках совместной деятельности, так и путем организации учебы и тренингов для местных специалистов на разнообразных проектах Shell.

Беларусь с 1 сентября повышает ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 29 августа 2011 года №1151, которое вступило в силу 1 сентября, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Так, ставка вывозной таможенной пошлины на 1 т сырой нефти с 1 сентября повышается с 438,2 долл. до 444,1 долл. На нефть с содержанием серы, за исключением сырой нефти, добываемой на Верхнечонском, Талаканском, Дулисьминском, Западно-Аянском, Ярактинском, Марковском нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях, экспортная пошлина составит с 1 сентября 205 долл. На светлые нефтепродукты (легкие дистилляты, средние дистилляты, газойли) установлена пошлина 297,5 долл. за 1 т, на бензины товарные и прямогонный бензин - 399,7 долл.

Пошлина на темные нефтепродукты (жидкие топлива, масла, отработанные нефтепродукты) с 1 сентября составит 207,4 долл., на пропан, бутан, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы - 192 долл., нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты - 207,4 долл. Кроме того, ставка вывозной таможенной пошлины за 1 т нефтяного кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, будет равна 204,6 долл., бензола, толуола, ксилолов - 293,6 долл.

Второй реактор АЭС "Сэндай" оператора Kyushu Electric Power Company остановлен в четверг, 1 сентября, на трехмесячный профилактический осмотр, сообщает руководство компании.

Таким образом, из 54 ядерных реакторов в Японии осталось всего 12, продолжающих работу. В Kyushu Electric Power Company к январю будущего года не останется ни одного работающего реактора после того, как в декабре на профилактический осмотр будет остановлено два реактора АЭС "Гэнкай".

Один из реакторов этой АЭС уже получил было разрешение от местный властей на повторный запуск после окончания техосмотра, но так и не был запущен, так как правительство приняло решение допускать к перезазапуску остановленные реакторы только после прохождения стресс-тестов.

До стихийного бедствия 11 марта атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии в электричестве. После аварии на АЭС "Фукусима-1" усилились настроения за отказ от АЭС в Японии. Временно исполняющий обязанности премьер-министра до формирования нового правительства Наото Кан также высказывался за построение в Японии общества, "свободного от атомной зависимости", передает РИА Новости.

Финансы

С сегодняшнего дня устанавливаются надбавки за выслугу лет работникам государственных и коммунальных учреждений социальной защиты населения в размере от 10% до 30%.

Данные надбавки утверждены приказом Министерства социальной политики от 15 июня 2011 года №239.

Согласно документу, размер ежемесячной надбавки к должностному окладу привязан к стажу работы: стаж сроком более трех лет предусматривает надбавку в размере 10%, более 10 лет – 20% и более 20 лет – 30%.

Надбавка за выслугу лет выплачивается руководителям учреждений соцзащиты населения и их заместителям, руководителям структурных подразделений и их заместителям, кроме тех, кто имеет право на выплату надбавки за стаж на других основаниях, социальным работникам и т.д.

Установление надбавки или ее изменение проводятся с начала месяца, который наступает после месяца работы, в котором появилось такое право.

С сегодняшнего дня повышается должностной оклад (тарифная ставка) работников первого тарифного разряда.

Согласно правительственному постановлению от 11 мая 2011 года №524, соответствующие изменения Кабмин внес в постановление от 30 августа 2002 года №1298.

Документом предусматривается, что «в 2011 году должностные оклады (тарифные ставки) рассчитываются исходя из тарифного разряда (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда с 1 января – 613 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 635 грн., с 1 сентября – 641 грн., с 1 октября – 660 грн., с 1 декабря – 704 грн.»

Заработная плата работников, определенная с учетом данных должностных окладов, индексируется в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения».

Налоговики будут признавать выводы аудиторских компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время подписания генерального соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Аудиторской палатой Украины (АПУ) и ГНСУ.

Он также отметил, что данное соглашение является очередных шагом к внедрению эксперимента „горизонтального мониторинга” для крупных налогоплательщиков.

„Теперь налоговая служба будет признавать выводы аудиторских компаний по аудиту налоговой отчетности, которые будут отвечать определенным критериям и стандартам проведения налогового аудита”, - заявил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, это позволит минимизировать вмешательство налоговиков в деятельность аудиторских фирм, которые будут проводить проверку налоговой отчетности.

ГНСУ совместно с АПУ разработает критерии, которым должны отвечать фирмы, имеющие право проводить аудит налоговой отчетности и предоставлять выводы. Данные критерии позволят сформировать перечень аудиторских фирм.

Выводы аудиторов будут предоставляться налогоплательщиком в органы ГНСУ, что должно уменьшить количество и длительность проверок предприятий.

„Главная цель сотрудничества и взаимодействия, которая заложена в соглашении, заключается в обеспечении выполнения налогоплательщиками требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы ГНСУ, при условии одновременного уменьшения вмешательства налоговой службы в деятельность бизнеса, а также в разработке предложений по совершенствованию действующего налогового законодательства", – подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

Правительство Украины предлагает для облегчения открытия и ведения бизнеса отменить обязательное применение печатей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития Андрея КЛЮЕВА.

По информации пресс-службы, соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров 31 августа. По словам первого вице-премьера, законопроект разрешает добровольное использование печатей субъектами ведения хозяйства частного права, что даст возможность упростить и удешевить процедуру открытия нового предприятия. А.КЛЮЕВ отметил, что по рейтингу «Легкость ведения бизнеса» (Doing Business), который составляется экспертами Всемирного Банка, за показателем «Легкость учреждения бизнеса» Украина среди 183 стран занимает 118 место. «Никого не может устраивать, что из постсоветских стран хуже, чем Украина, позиции имеет только Таджикистан. Это очередной шаг чтобы исправить ситуацию, ведь улучшение оценки международными экспертами процедур создания и ведения бизнеса в Украине положительно повлияет на инвестиционную привлекательность отечественной экономики», - заявил первый вице-премьер-министр. По данным Минэкономразвития, в 2010 году объем инвестиций в основной капитал в пересчете на душу населения в Украине составил $229, тогда как в соседних постсоветских странах: в России – $2106, Казахстане - $2038, Беларуси - $1870, Азербайджане - $1387, Узбекистане - $338.

А.КЛЮЕВ отметил, что системные шаги правительства дали определенный результат: общий объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2011 года вырос почти на 16% против падения на 7,4% в январе-июне 2010 года. Но, по его словам, в Украине необходимо еще провести «огромную» работу по улучшению инвестиционного климата. Первый вице-премьер также заявил, что отказ от обязательного использования печатей позволит избежать злоупотреблений, связанных с легкостью их подделок, что сегодня часто используется при рейдерстве и разных методах мошенничества. Как пример, А.КЛЮЕВ назвал проблему передачи печати от предыдущего к вновь назначенному руководству, что приобрела уже «системный характер». Это часто приводит к существенным убыткам для бизнеса, ведь отсутствие печати фактически останавливает работу предприятия, заявил он. По мнению А.КЛЮЕВА, отказ от обязательного применения печатей и переход к обязательности в документах лишь личной подписи, позволит избежать значительной части таких проблем.

Международный валютный фонд согласился выделить Сербии 18-месячный кредит на сумму до миллиарда евро.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на местное агентство Tanjug, МВФ также решил изменить прогнозы по нескольким макроэкономическим показателям страны.

Bloomberg пишет, что МВФ повысил планку бюджетного дефицита Сербии на 2011 год с 4,25 до 4,5 процента ВВП из-за сокращения доходов страны. Кроме того, прогноз по росту ВВП Сербии понижен с 3 до 2 процентов.

По условиям договоренности с МВФ, Сербия должна сократить государственные расходы на 15 миллиардов динаров (210 миллионов долларов).

Сербия после кризиса 2008 года регулярно просит у международных финансовых организаций и отдельных стран антикризисные кредиты. В частности, Белград договорился о выделении ему трех миллиардов евро по линии МВФ. После этого Сербия попросила кредит у России на миллиард евро, но официальная Москва в 2009 году согласилась предоставить только 200 миллионов долларов.

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(УНИАН)