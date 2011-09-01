Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ вручил руководителям районов Одесской области ключи от 38 школьных автобусов, приобретенных за средства областного и госбюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, А.КЛЮЕВ в ходе поездки в Одесскую область также принял участие в открытии вновь построенной Александровской общеобразовательной школы.

Во время церемонии открытия школы А.КЛЮЕВ отметил, что качественное школьное образование и воспитание являются важными факторами для успеха страны.

«Эта школа будет выпускать людей, которые будут работать на Украину, на развитие ее экономики и культуры. Я хочу пожелать ученикам, учителям и родителям, чтобы в этой школе училось как можно больше детей, и чтобы они учились как можно лучше. Чтобы они всегда были счастливыми и достойными собственных родителей», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер также осмотрел классы нового здания школы и посадил дерево на школьном дворе.

После осмотра нового школьного стадиона А.КЛЮЕВ недолго поиграл со школьниками в футбол.

По информации Одесской облгосадминистрации, в 2011 году в области уже открыто 5 новых школ, а до конца года планируется открыть еще две.

*** Александровская школа открылась в 40-х годов XIX века как двухлетняя церковно-приходская. В 1903 году построено новое здание для начальной школы, которое сохранилось до сегодняшнего дня.

За 100 лет Александровскую школу закончили около 40 тысяч учащихся.

В поселке Александровка проживает 650 детей школьного возраста, в школе обучалось 392 ученика. Остальные дети вынуждены ездят на учебу в школы г. Ильичевск.

На сегодняшний день построен новый трехэтажный корпус, реконструированы старые помещения школы. Стоимость строительства и школьного оборудования составляет 33,9 млн. грн.