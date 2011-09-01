Янукович уволил с должности посла Украины в Румынии и назначил посла в Боснии и Герцеговине
15:49, 01 сентября 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Маркияна КУЛИКА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Хорватия Александра ЛЕВЧЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.
Также еще одним указом Президент Украины назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Габонской Республике Сергея МИШУСТИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Конго по совместительству.
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