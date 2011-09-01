Госкомпредпринимательства открыло оперативную телефонную линию
З 1 вересня на виконання доручення першого віце-прем’єр-міністра-міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія Клюєва у Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва запрацювала телефонна лінію зворотного зв’язку з населенням з питань дерегуляції та розвитку підприємництва.
Робота здійснюється за такими напрямками:
- надання оперативних правових консультацій, які сприятимуть у здійсненні підприємницької діяльності;
- вжиття заходів для припинення неправомірних дій з боку посадових осіб органів влади, оперативне реагування на гострі проблеми в регіонах;
- залучення підприємців до опрацювання законопроектів Держкомпідприємництва;
- інформування підприємців щодо програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» тощо.
Номер комітетської телефонної лінії: (044) 285-80-42. Звернення прийматимуться щодня, крім вихідних та святкових днів. Телефонна лінія працює без перерви на обід.
Чергування на «Телефонній лінії» здійснюють працівники структурних підрозділів Держкомпідприємництва відповідно до графіку:
З 9.00 до 16.00 (п’ятниця до 15.00)
Понеділок - Департамент регуляторної політики
Вівторок - Департамент дозвільної системи
Середа - Департамент ліцензування
Четвер - Департамент корпоративної та соціальної відповідальності
П’ятниця - Департамент стратегії та розвитку підприємництва
З 16.00 до 18.00 (п’ятниця до 16.45)
Понеділок - Департамент правової та законотворчої роботи – правова допомога
Вівторок - Департамент регіональної політики
Середа - Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення
Четвер - Питання нагляду та контролю
П’ятниця - Управління з питань зовнішньоекономічної діяльності
Телефонна лінія має електронну скриньку для отримання повідомлень від громадян та оперативного реагування deregulation@dkrp.gov.ua.