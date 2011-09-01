Анонс на 2 сентября

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев проведет совещание по развитию отечественного сельскохозяйственного машиностроения (Киевская область, Васильковский район, пгт Исследовательское, ул. Инженерная, 5, Украинский НИИ прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Л.Погорелого).

* 2-3 сентября состоится рабочий визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Таджикистан для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Делегацию МИД Украины на заседании совета министров иностранных дел возглавит министр Константин Грищенко. В рамках заседаний В.Янукович и К.Грищенко проведут ряд двусторонних встреч с главами делегаций государств участниц СНГ с целью обсуждения проблематики межгосударственных отношений, а также актуальных вопросов мировой политики.

* Состоится Второй Украинский Форум по управлению Интернетом (IGF-UA), который будет длиться два дня. Цель Форума - обсуждение важнейших проблем развития информационного сообщества, консолидация усилий власти, бизнеса, интернет-сообщества, профессиональной и академической элиты ради ускорения внедрения в жизнь достижений информационных технологий, создания условий для всестороннего развития интернет-пространства. Организаторы: Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) та Комиссия по вопросам науки и ИТ Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

* Состоится пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального Банка Украины Валерия Литвицкого на тему: "Макроэкономика на старте второго полугодия: активы, пассивы, перспективы".

* Состоится круглый стол Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Конфедерации строителей Украины на тему: «Города Украины на пути к возвращению гражданам свободного публичного пространства - паспортизация улиц».

* В УНИАН состоится пресс-конференция о шокирующих подробностях развертывания событий вокруг борьбы за возвращение книжного магазина «Сяйво» киевской общине. Участники: директор книжного магазина «Сяйво» Алла Лазуткина, зам. директора книжного магазина Алла Решетникова, адвокат книжного магазина Олег Король, общественный защитник книжного магазина Константин Климашенко, председатель постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец. После многих лет борьбы за возвращение книжного магазина «Сяйво» киевской общине коллектив предприятия ООО книжный «Магазин «Сяйво» получил от Киевских властей шокирующее и несправедливое сообщение, которое в корне меняет дальнейшую судьбу книжного магазина и ставит под сомнение перспективы его существования вообще! Коллектив книжного магазина «Сяйво» не планирует отступать.

* Начнет работу «Форум деловых людей Украины» на тему: «20 лет украинскому бизнесу: прошлое, настоящее, будущее». Организаторы - Комитет Верховной Рады по вопросам промышленности и регуляторной политики и предпринимательства, Европейская бизнес ассоциация, Украинский кредитно-банковский союз, Программа содействия парламенту, Ассоциация частных работодателей. Докладчики: Н.Королевская - председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Владислав Каськив - председатель Госагентства по инвестициям и управлению Национальными проектами; Мартин Райзер - директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове и другие.

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии председателя ГНС Украины Виталия Захарченко.

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