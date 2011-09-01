Главное на 1 сентября (вечер)

Финансы

Обязательное применение печатей в бизнесе отменят

Правительство Украины предлагает для облегчения открытия и ведения бизнеса отменить обязательное применение печатей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития Андрея КЛЮЕВА.

По информации пресс-службы, соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров 31 августа. По словам первого вице-премьера, законопроект разрешает добровольное использование печатей субъектами ведения хозяйства частного права, что даст возможность упростить и удешевить процедуру открытия нового предприятия. А.КЛЮЕВ отметил, что по рейтингу «Легкость ведения бизнеса» (Doing Business), который составляется экспертами Всемирного Банка, за показателем «Легкость учреждения бизнеса» Украина среди 183 стран занимает 118 место. «Никого не может устраивать, что из постсоветских стран хуже, чем Украина, позиции имеет только Таджикистан. Это очередной шаг чтобы исправить ситуацию, ведь улучшение оценки международными экспертами процедур создания и ведения бизнеса в Украине положительно повлияет на инвестиционную привлекательность отечественной экономики», - заявил первый вице-премьер-министр. По данным Минэкономразвития, в 2010 году объем инвестиций в основной капитал в пересчете на душу населения в Украине составил $229, тогда как в соседних постсоветских странах: в России – $2106, Казахстане - $2038, Беларуси - $1870, Азербайджане - $1387, Узбекистане - $338.

А.КЛЮЕВ отметил, что системные шаги правительства дали определенный результат: общий объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2011 года вырос почти на 16% против падения на 7,4% в январе-июне 2010 года. Но, по его словам, в Украине необходимо еще провести «огромную» работу по улучшению инвестиционного климата. Первый вице-премьер также заявил, что отказ от обязательного использования печатей позволит избежать злоупотреблений, связанных с легкостью их подделок, что сегодня часто используется при рейдерстве и разных методах мошенничества. Как пример, А.КЛЮЕВ назвал проблему передачи печати от предыдущего к вновь назначенному руководству, что приобрела уже «системный характер». Это часто приводит к существенным убыткам для бизнеса, ведь отсутствие печати фактически останавливает работу предприятия, заявил он. По мнению А.КЛЮЕВА, отказ от обязательного применения печатей и переход к обязательности в документах лишь личной подписи, позволит избежать значительной части таких проблем.

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ТЭК

Газовый контракт с Беларусью будет заключен в начале декабря - «Газпром»

Москва. Контракт с Беларусью на поставку и транзит российского газа будет заключен в начале декабря 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимира СЕМАШКО.

«Завершить переговоры и подписать новый контракт на поставку и транзит газа планируется в начале декабря 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в июле, стороны возобновили переговоры по условиям поставок и транзита российского газа. Переговоры ведутся с учетом вхождения России и Беларуси с 2012 года в Единое экономическое пространство. Определение параметров нового контракта будет увязано с решением вопросов по покупке «Газпромом» 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2006 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом, в частности, была определена формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно).

В августе 2011 года председатель правительства РФ Владимир ПУТИН поручил Министерству энергетики России и ОАО «Газпром» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года.

ОАО «Газпром» владеет 50% акций ОАО «Белтрансгаз».

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Украина и страны ЕС, которые хотят пересмотра газовых контрактов, должны объединиться – эксперт

Украина и страны Европы, которые также добиваются пересмотра условий закупки газа у российского «Газпрома», для достижения результата должны объединить свои действия в этом направлении.

Об этом в комментарии УНИАН заявил независимый эксперт Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Уже сейчас можно предположить, что если Европейский Союз займет выжидательную позицию в «украинском вопросе», то "Газпром" сохранит за собой монопольное положение на европейском газовом рынке еще, как минимум, на ближайшее десятилетие, а судебные разбирательства в Стокгольме будут заведомо обречены на поражение европейских истцов», - отметил эксперт.

В.ЗЕМЛЯНСКИЙ высказал надежду, что то насколько Европа готова поддержать Украину в нынешней ситуации, станет ясно уже в ближайшее время.

Эксперт считает, что последнее заявление министра энергетики Украины Юрия БОЙКО о желании Киева снизить объемы закупок российского газа до 27 млрд. кубометров в 2012 году, вызвавшее резкую критику со стороны руководства РФ, вполне может получить поддержку со стороны Европейского Союза.

«Аргументы украинской стороны на сегодня полностью совпадают с требованиями европейских нефтегазовых компаний, которые также недовольны ценовой политикой, проводимой "Газпромом" на европейском рынке, а также необходимостью выкупать излишние объемы газа, которые на сегодняшний день не потребляются промышленным сектором Европы. Кроме того, Украина уже заявила о своем намерении выполнить требования 3-й директивы ЕС относительно разделения нефтегазового монополиста на три самостоятельные компании, что также должно получить поддержку со стороны чиновников ЕС», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

В случае реформирования НАК «Нафтогаз Украины», сказал эксперт, Украина может предложить «Газпрому» создать СП на базе «Укртрансгаза» для управления и модернизации украинской ГТС в обмен на уступки по условиям поставки газа в Украину. А именно: снизить базовую ставку в формуле расчета цены на газ, получить гарантии объемов транзита российского газа по территории Украины, получить скидку на объемы газа, закачиваемого в подземные газовые хранилища, поскольку этот газ используется для обеспечения транзита российского газа в осенне-зимний период, и восстановить паритет штрафных санкций.

«Если «Газпром» будет настаивать на сохранении принципа «бери или плати», ввести принцип транзита «качай или плати» в контракт на транзит газа по территории Украины», - отметил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

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НКРЭ обратится в "Нафтогаз" с предложением уволить предправления "Севастопольгаза"

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики обратится в НАК «Нафтогаз Украины» с предложением рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности председателя правления ОАО «Севастопольгаз» Олега ЛАКТИОНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сегодня по итогам рассмотрения комиссией вопроса о нарушении "Севастопольгазом" лицензионных условий и правил.

По словам С.ТИТЕНКО, комиссия также обратится в Севастопольскую городскую государственную администрацию с предложением провести отдельное заседание руководства ГГА с руководством "Севастопольгаза", где рассмотреть действия компании, которые, по мнению регулятора, ставят под угрозу бесперебойное обеспечение потребителей города природным газом.

В ходе рассмотрения вопроса представитель комиссии сообщила, в частности, что "Севастопольгаз" нарушил пункт 3.8 лицензионных условий, не выполнив постановление Кабмина №247, согласно которому горгаз был обязан перезаключить договоры с промышленными потребителями, внеся в них изменения, касающиеся перечисления денег за поставленный газ на счета со специальным режимом использования.

Кроме того, компания отказалась предоставить регулятору ряд запрошенных ним документов, связанных с ее деятельностью.

Как штрафные санкции, в отношении компании предлагалось применить либо наложение штрафа в размере 100 тыс. грн., либо временное приостановление действия лицензии.

Однако НКРЭ ограничилась наложением штрафа в размере 50 тыс. грн. и одновременно решила обратиться в НАК «Нафтогаз Украины» и Севастопольскую ГГА с упомянутыми выше предложениями.

Напомним, что О.ЛАКТИОНОВ был назначен на должность предправления "Севастопольгаза" в ноябре 2010 года. До этого он был руководителем Тираспольского станкостроительного завода. В 2002-2003 годах работал директором управления капитального строительства НАЭК «Энергоатом».

По данным СМИ, О.ЛАКТИОНОВ был назначен на должность предправления ""Севастопольгаза" по предложению первого вице-премьера, министра экономического развития Украины Андрея КЛЮЕВА.

На сегодняшний день 50% плюс 1 акция ОАО "Севастопольгаз" владеет НАК «Нафтогаз Украины».

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ЖКХ

Нацкомуслуг утвердила свой регламент и механизм определения фонда оплаты труда лицензиатов

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг утвердила регламент работы комиссии, а также механизм определения фонда оплаты труда предприятиям в сфере централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, деятельность которых регулируется комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, такие решения были приняты сегодня на первом заседании Нацкомуслуг.

Как отметил глава Нацкомуслуг Валерий САРАТОВ, регламент устанавливает порядок организационной деятельности комиссии, порядок разработки и согласования нормативно-правовых актов, порядок проведения совещаний, взаимодействия комиссии с другими органами власти, СМИ и общественностью и т.д. Регламент, который состоит из шести разделов, утверждается постановлением Нацкомуслуг.

Регулятор также единогласно утвердил механизм определения фонда оплаты труда (ФОТ) субъектам хозяйствования в сфере централизованного теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода, деятельность которых лицензируется Нацкомуслуг.

Как пояснил член Нацкомуслуг Валерий КАЛЬЧЕНКО, комиссия разработала порядки формирования тарифов для предприятий тепло- и водоснабжения, которые сегодня находятся на согласовании Министерства юстиции.

Он отметил, что фонды оплаты труда являются одной из составляющей себестоимости тарифов.

По словам В.КАЛЬЧЕНКО, механизм разработан с целью унификации фонда оплаты труда лицензиатов Нацкомуслуг, при этом за основу взят механизм определения ФОТ лицензиатов Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, который применяется уже четыре года.

Механизм предусматривает приведение среднего уровня заработной платы в расчете на одного штатного сотрудника лицензиатов Нацкомуслуг к среднемесячному по стране, если уровень его оплаты труда ниже, и к среднемесячному по региону, если уровень оплаты труда работников лицензиата выше, чем среднемесячный по стране.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

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Нацкомуслуг на заседании 15 сентября рассмотрит вопросы установки тарифов лицензиатам

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг на открытом заседании 15 сентября т.г. планирует рассмотреть вопросы установки тарифов предприятиям водо- и теплоснабжения, деятельность которых лицензируется регулятором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Нацкомуслуг Валерий САРАТОВ после первого заседания комиссии.

«Мы будем рассматривать вопросы по регионам по установке тарифов, по тем предприятиям, которые будут готовы к рассмотрению», - сказал он.

В.САРАТОВ отметил, что из 80 лицензиатов по воде 54 предприятия предоставили комиссии расчеты.

«Мы дали замечания. Отдельные предприятия уже готовы для рассмотрения на комиссии. Сейчас готово шесть предприятий», - добавил он.

По словам главы Нацкомуслуг, хуже положение дел в теплоснабжении, «потому что сейчас из 298 предприятий 114 подали расчеты, и только одно готово для рассмотрения на комиссии – это «Киевэнерго».

Вместе с тем В.САРАТОВ не смог уточнить, когда будут утверждены тарифы по всем лицензиатам комиссии.

«Я не могу этого сказать, потому что мы имеем ограниченное влияние на эти предприятия. Потому что они сами выходят на комиссию с вопросом пересмотра тарифов», - сказал он.

Напомним, на сегодняшнем заседании Нацкомуслуг утвердила регламент работы комиссии, а также механизм определения фонда оплаты труда предприятиям в сфере централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, деятельность которых регулируется комиссией.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

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Строительство

В Киевсовете инициируют исключение из приватизации дома, в котором размещаются мастерские художников

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма инициирует исключение из Программы приватизации коммунального имущества г. Киева на 2011-2012 годы дома по ул. Андреевский спуск, 36 А, в котором уже десятки лет размещаются 17 творческих мастерских Национального союза художников Украины.

Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета, Главное управление культуры и Союз художников должны в ближайшее время подготовить все необходимые документы, которые стали бы основанием для решения Киевсовета о передаче этого дома художникам в собственность или в долговременную аренду.

А.БРИГИНЕЦ убежден, что «Андреевский спуск должен оставаться исторической, пешеходной, художественной улицей, одной из культурных и туристических жемчужин Киева».

В сообщении отмечается, что в этом доме находится, в частности, мемориальная мастерская академика АИ СССР, народного художника СССР Михаила Дерегуса.

Кроме того, в помещении находятся выставочные площади, в которых проходят выставки художников разных стран мира, в том числе при поддержке посольств и дипломатических миссий.

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Транспорт/Связь

Организатором автоперевозок между Киевом и "Борисполем" будет КГГА

Организатором перевозок на пригородном автобусном маршруте между Киевом и аэропортом «Борисполь» будет выступать Киевская городская государственная администрация, которой будут предоставлены полномочия по организации перевозки пассажиров между столицей и международным аэропортом.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующий проект Закона Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины « Об автомобильном транспорте » был утвержден на заседании Кабинета министров Украины 31 августа 2011 года.

Предложенными изменениями к указанному законопроекту будет усовершенствована процедура организации и проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Согласно действующей редакции Порядка проведения конкурса, организатором на автобусном маршруте общего пользования на междугородном и пригородном маршрутах, которые проходят от Киева до населенных пунктов Киевской области и которые не выходят за пределы территории области, выступает областная госадминистрация. Как отмечают в министерстве, передача права организации перевозок пассажиров на автобусном маршруте между столицей и аэропортом «Борисполь» КГГА позволит обеспечить транспортное обслуживание финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу на должном уровне.

Заметим, в соответствии с законодательством, проект Закона Украины будет подан на подпись Президенту Украины.

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КМУ утвердил соглашение с Латвией о транзитных перевозках через порты

Украина и Латвийская Республика налаживают сотрудничество в направлении развития транзитных перевозок.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание соответствующего соглашения между правительствами государств утверждено постановлением Кабинета министров Украины «Об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Латвийской Республики о транзитных перевозках с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры».

Соглашение определяет основные принципы и принципы сотрудничества Украины и Латвии в области обеспечения надлежащего развития транзитных перевозок грузов с использованием портов, другой инфраструктуры и установления конкурентоспособных условий для осуществления таких перевозок.

В частности, согласно положениям Соглашения, Украина и Латвийская Республика обязуются создать все необходимые условия для использования собственных портов и другой транспортной инфраструктуры при осуществлении транзитных перевозок. Сторонами проводится оперативная работа по выявлению и устранению причин, препятствующих эффективным транзитным перевозкам, в том числе и контейнерным.

Кроме того, Соглашением предусмотрено сотрудничество Министерства инфраструктуры Украины и Министерства сообщения Латвийской Республики по обмену информацией об услугах, связанных с транзитными перевозками, а также по оперативному устранению задержек и трудностей, возникающих при осуществлении указанных перевозок.

Для рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес, и которые связаны с применением положений Соглашения, будет создана совместная комиссия, которая будет иметь возможность привлекать к работе экспертов и создавать рабочие группы.

Вместе с этим Соглашение предусматривает и сотрудничество сторон с другими государствами - в рамках международных транспортных организаций, членами которых являются Украина и Латвийская Республика.

Реализация Соглашения будет способствовать развитию сотрудничества Украины и Латвии в области осуществления двусторонних и транзитных перевозок грузов по использованию мощностей собственных портов, а также обеспечит надлежащую загрузку транспортной системы Украины.

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Мининфраструктуры запретило эксплуатацию 90 баз-стоянок малых судов

Министерство инфраструктуры Украины в течение июня-июля т.г. проверило 324 базы для стоянок маломерных (малых) судов и по результатам проверки предоставило 221 предписание об устранении нарушений, эксплуатация 90 баз-стоянок запрещена. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в целом с начала 2011 года министерство провело 5 396 осмотров судов. В январе-июле т.г. осуществлено 32 патрулирования с осмотром транспортных судов и 297 патрулирований - по маломерным судам. По результатам таких действий выявлено 729 нарушений правил плавания.

В течение июня-августа т.г. регулярно проводились проверки маломерных (малых) судов: проведено 4 702 проверки, по результатам которых к нарушителям требований безопасности судоходства применено 347 мер воздействия, взыскано 279 штрафов.

Кроме того, в рамках летней кампании по предотвращению аварийных событий на водном транспорте в июле т.г. осуществлена внеплановая проверка украинских морских и речных судов старше 25 лет, во время которой проведено 160 профилактических осмотров. По результатам проверки запрещена эксплуатация 15 судов.

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Соцполитика

Кабмин одобрил программу преодоления бедности до 2015 года

Кабинет Министров на вчерашнем заседании 31 августа одобрил законопроект «Об утверждении Общегосударственной программы преодоления и предотвращения бедности на период до 2015 года».

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики.

Проект программы разработан на выполнение указа Президента Украины от 26 февраля 2010 года №274 «О безотлагательных мерах по преодолению бедности» с учетом положений Программы экономических реформ на 2010-2014 годы.

Целью программы является осуществление мероприятий до 2015 года, направленных на снижение уровня бедности, преодоление бедности среди работающих и семей с детьми, особенно многодетных семей, а также других категорий граждан.

Программа определяет основные направления преодоления бедности, в частности, относительно повышения социальных стандартов, содействия занятости населения, усовершенствования оплаты труда, повышения пенсий, осуществления реформирования пенсионной системы, социального страхования, системы социальной защиты, медицинского обслуживания, социальной поддержки молодежи, семей и защиты прав детей.

Для оценки бедности предусматривается внедрить соответствующие критерии, а также мониторинг эффективности выполнения программы.

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