ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Задолженность ликвидируемых банков перед вкладчиками выросла на 450 млн. грн.» пишет - за 7 месяцев текущего года обязательства банков, которые находятся в процессе ликвидации, перед компаниями и населением выросли на 20,2% – до 2,67 млрд. грн.

http://delo.ua/finance/zadolzhennost-likvidiruemyh-bankov-pered-vkladchikami-vyrosla-na-163754/

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Также «Дело» в публикации «Несмотря на недовольство качеством, Россия продолжает есть украинский сыр» пишет – несмотря на критику качества украинского сыра российскими чиновниками статистика свидетельствует, что объемы его экспорта в Россию не упали. Эксперты назвали это информационной войной, направленной на повышение привлекательности Таможенного союза…

http://delo.ua/business/nesmotrja-na-nedovolstvo-kachestvom-rossija-prodolzhaet-est-ukrai-163760/

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«Дело» в публикации «Чаще других украинцам в шенгенской визе отказывают посольства Италии, Латвии и Германии» подает анализ собственного исследования, в какие страны Европы проблемно попасть украинским гражданам, и рейтинг самых недружелюбных посольств…

http://delo.ua/lifestyle/chasche-drugih-ukraincam-v-shengenskoj-vize-otkazyvajut-posolstva-it-163755/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Из отношений уходит тепло», в котором пишет – вчера премьер-министр Николай Азаров рассказал о предпринимаемых Украиной усилиях для минимизации зависимости от российского газа, а также подтвердил существование проблем в газовых переговорах с Россией. Преодоление возникших препятствий маловероятно — Киев и Москва публично заявляют о неприемлемости требований друг друга. Если конфликт не будет решен к началу отопительного сезона, Украина намерена попытаться расторгнуть газовый договор 2009 года…

http://www.kommersant.ua/doc/1763803

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Астелит» оставил свои условия», в котором пишет – «МТС-Украина» — последний оператор, отказывающийся заключать договор об интерконнекте по асимметричным тарифам с "Астелитом" (ТМ life:)) — проиграла ему в судебном споре. Вчера Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал компании заключить договор на этот год на условиях, невыгодных МТС. Впрочем, в компании все еще надеются на кассацию…

http://www.kommersant.ua/doc/1764011

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Не достанься никому», в котором пишет – производители прекратили продажу зерна как операторам, так и в Госрезерв. Они протестуют против низких закупочных цен и квот, приведших к обеднению хозяйств…

http://state.eizvestia.com/full/ne-dostansya-nikomu

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Драгоценная гавань», в котором пишут - инвесторы стали массово уходить от финансовых рисков в «алмазную гавань». На фоне неудержимого роста цены на золото участники рынка своим «бегством» спровоцировали также и рост цен на бриллианты, стоимость которых, начиная с 2010 г., возросла на 50%…

http://finance.eizvestia.com/full/dragocennaya-gavan

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«Экономические известия» публикуют материал «Недра воспримут инвестиции», в котором пишут - Минэнергоугля намерено расширить использование финансового и технологического потенциала западных компаний для наращивания отечественной добычи газа. В ведомстве рассчитывают, что это поможет осуществить планы по значительному снижению дорогостоящих закупок российского топлива в ближайшие пять-семь лет…

http://markets.eizvestia.com/full/nedra-vosprimut-investicii

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Газета «Сегодня» в публикации «Во Львове вонь бьет по нервам, жжет в горле и причиняет головную боль» пишет – в мэрии сообщили, что на уборку ила и прокладку новых стоков нужно... 100 млн гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14284474.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Крыму ждут долговую засуху» пишет – директора крымских водоканалов недовольны тарифами на воду, а Керчь оставят без воды…

http://www.segodnya.ua/news/14284498.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Очередное повышение зарплат: куда «вложить» 16 гривен…» пишет – с 1 сентября оклады бюджетников вырастут. Можно только приветствовать действия Кабмина, особенно с учетом роста инфляции и тарифов, госдолга и отрицательного торгового сальдо, газовых проблем и ситуации на мировых рынках…

http://economics.unian.net/rus/detail/100658

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Счетная палата оценила потери «Газпрома» на инвестпрограмме в 28 млрд руб.» пишет – в 2009 г. «дочки» «Газпрома» потеряли деньгами и имуществом 28 млрд руб. — почти 4% его инвестпрограммы. Компания борется с потерями, отмечают аудиторы. Оценка занижена, считает миноритарный акционер концерна Алексей Навальный…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1355060/kak_rastratit_milliardy

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Также «Ведомости» в публикации «Страсбургский суд рассматривает жалобу Грузии на российских военных» пишут – Страсбургский суд приступает к рассмотрению жалобы Грузии на действия российских военных в ходе югоосетинского конфликта…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1355058/pervymi_nachali

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Издание «Известия» в публикации «В Россию смогут летать все европейские авиакомпании» пишет – Москва и ЕС собираются перезаключить на новых условиях двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении…

http://www.izvestia.ru/news/499246

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Военный завод растворился в оффшорах» пишет – Наро-Фоминский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора военного завода Александра Яцкевича и экс-президента Российской товарно-сырьевой биржи Павла Панова. Оба обвиняются в хищении недвижимого имущества этого предприятия на сумму более 120 млн руб. Само же наро-фоминское ОАО "90 экспериментальный завод" в результате действий подсудимых в 2008 году оказалось банкротом…

http://www.kommersant.ru/doc/1763791

(УНИАН)