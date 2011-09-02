Суд начал допрос экспертов по делу Тимошенко

На заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО начался допрос эксперта Киевского НИИ судебных экспертиз Галины ИЛЬЧУК, которая была вызвана в суд по требованию стороны защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, допрос эксперта начался с рассмотрения ходатайств защиты и гражданского истца.

Председательствующий в деле судья Родион КИРЕЕВ после замены представителя гражданского истца в очередной раз сделал замечание защите Ю.ТИМОШЕНКО. «Суд из-за действий адвокатов не может перейти к следующей стадии судебного разбирательства - допросу экспертов», - заявил Р.КИРЕЕВ в то время, как защита Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз пыталась заявить протест на действия председательствующего по делу судьи.

Таким образом, адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО были лишены возможности заявить протест и в зал судебного заседания была вызвана для допроса эксперт Г.ИЛЬЧУК.