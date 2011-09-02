Главное на 2 сентября (день)

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Россия подаст встречный иск в случае обращения Украины в Стокгольмский суд - Язев

Заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества (РГО) Валерий ЯЗЕВ заявляет, что Россия подаст встречный иск в случае обращения Украины в Стокгольмский суд по газовым контрактам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в РГО.

В частности, В.ЯЗЕВ не исключает, что спор о цене поставок газа в Украину может быть разрешен в арбитражном суде.

«Наши контракты находятся под юрисдикцией Стокгольмского суда. Если украинская сторона обратится в международный арбитраж, мы подадим встречный иск», - заявил он.

По мнению В.ЯЗЕВА, для пересмотра российско-украинских газовых соглашений нет оснований. «Наши украинские партнеры считают существующие цены несправедливыми, но покупатель всегда думает, что он переплачивает, а продавцу кажется, что он недополучает», - отметил В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что контракт на 11 лет, подписанный в 2009 году, обговаривает все условия поставок, в том числе минимально отбираемые объемы в год. «Мы идем навстречу - не берем штрафы за недобор газа, в разумных пределах, конечно», - добавил В.ЯЗЕВ.

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Газовые контракты противоречат украинско-российскому межправсоглашению 2004 года - Азаров

Украина считает, что действующие Газовые контракты 2009 года противоречат украинско-российским межправительственным соглашениям от 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это является аргументом для изменения действующих условий закупки и транзита газа. По словам Н.АЗАРОВА, на сегодняшний день в адрес правительства России направлено соответствующее письмо, в котором четко разъяснена позиция Украины по этому поводу.

«В чем заключаются наши аргументы? В соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным ВРУ и Государственной Думой (РФ – УНИАН) и вступившим в силу в 2004 году, ежегодный объем поставок газа, условия транзита и цена определяется специальным межправительственным протоколом. К большому сожалению, начиная с 2005 года, это положение, имеющее силу межгосударственного соглашения, то есть стоящее выше хозяйственных контрактов и выше внутригосударственного законодательства, ни разу не исполнялось. И поэтому мы считаем, что контракт, который был заключен в январе 2009 года, противоречит, или, по крайней мере, в той части, которая касается ежегодных уточнений соглашений, не выполнялся и не выполняется», - сказал Н.АЗАРОВ.

Таким образом, отметил Н.АЗАРОВ, у Украины есть все основания предложить правительству России в соответствии с межгосударственным соглашением 2004 года провести переговоры по уточнению объемов поставок газа на 2012 год, а также условий поставки и транзита газа.

Н.АЗАРОВ также сообщил, что в ходе поездки в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе саммита глав государств СНГ обсудит вопрос об условиях закупки и транзита газа с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Эта тема еще раз будет поднята в обсуждении. Это наше прямое предложение провести очередной раунд переговоров и, наконец, решить эту проблему. Вот наш шаг на встречу в этом плане», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что условия закупки газа для Украины является чрезвычайно важным вопросом, напрямую влияющим на развитие экономики. «Мы рассчитываем, что Россия также понимая это и исполняя свое собственное соглашение, которое они также подписали, откликнется позитивно на наше предложение», - сказал Н.АЗАРОВ.

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НАК «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование - премьер

Украинская компания «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

Он отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с Газпромом.

«Появятся новые субъекты, а "Нафтогаз" как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании и естественно в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что все кредитные обязательства НАК «Нафтогаз Украины» находятся под гарантией государства и будут выполнены.

«Разумеется, все кредитные обязательства системы "Нафтогаза" находятся под гарантией государства, они будут выполняться, и тут никаких сомнений у кредитов, которые кредитовали "Нафтогаз" не должно быть. Мы готовы это подтвердить соответствующим обязательством правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Н. АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

В середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Миллер: «Нафтогаз» прекратит свое существование после слияния с "Газпромом"

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявляет, что НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое существование после слияния с "Газпромом".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам, комментируя заявление премьер-министра Украины Николая Н.АЗАРОВА о реструктуризации «Нафтогаза».

«Конечно, после слияния с «Газпромом» «Нафтогаз Украины» как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное время после наступления всех необходимых формальностей будет действовать на этом рынке совершенно другая новая компания», - сказал А.МИЛЛЕР.

«И в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, будут пересмотрены», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н. АЗАРОВ на брифинге журналистам сообщил, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование.

«Появятся новые субъекты, а "Нафтогаз" как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке совершенно другие новые компании, и естественно, в силу этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - сказал Н.АЗАРОВ.

1 сентября премьер-министр заявил, что из НАК «Нафтогаз Украины» будет выделена добывающая компания.

Напомним, в середине марта т.г. глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Евгений БАКУЛИН сообщил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украина», в том числе создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

27 мая Н. АЗАРОВ сообщил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Президент поручил до 1 октября подготовить проект программы реформирования «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в законодательные акты, относительно реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в Поручении Президента Украины «О подготовке проекта программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном сегодня на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент поручил Н.АЗАРОВУ также обеспечить подготовку в рамках работы по направлению реформ «Реформа нефтегазовой промышленности» и представления на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проекта программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины», который, в частности, должен содержать данные относительно инвентаризации активов НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних предприятий и распределения активов на профильные и непрофильные; предусматривать предложения относительно дальнейшего использования непрофильных активов НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий; предусматривать предложения относительно модели реализации государственными предприятиями функций в нефтегазовой сфере.

Также в документе сказано, что такое поручение выдано в связи с присоединением Украины к Договору об основании Энергетического Содружества, необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере энергетики и с целью обеспечения реформирования нефтегазовой отрасли.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Кабинет министров своим распоряжением внес в перечень первоочередных мероприятий на 2011 год по интеграции Украины в Европейский Союз разработку технико-экономического обоснования проекта модернизации газотранспортной системы и систем подземных хранилищ газа и продолжение выполнения мероприятий по реформированию НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Финансы

Азаров настаивает на ускорении процесса объединения налоговой и таможенной служб

Премьер-министр Николай АЗАРОВ настаивает на ускорении процесса объединения налоговой и таможенной служб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

"Проявления коррупции в этой системе и разного рода неэффективной работы свидетельствуют о том, что чем быстрее мы такую реорганизацию проведем, тем более качественной будет работа", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Н.АЗАРОВ заявил, что налоговая и таможенная службы будут реформированы до осени.

В контексте обсуждения вопроса о реформировании налоговой и таможенной служб рассматривался вариант их объединения.

Председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО положительно оценил идею создания единой налогово-таможенной службы.

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До конца дня в налоговых инспекциях будут действовать ящики для замечаний предпринимателей

До конца сегодняшнего дня предприниматели могут высказать свои замечания и предложения относительно работы налоговиков через специальные ящики, установленные во всех налоговых ведомствах страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«На протяжении 2 сентября во всех налоговых ведомствах страны работают специальные ящики для сбора предложений и замечаний от налогоплательщиков. Ящики установлены по случаю Дня предпринимателя, который в этом году отмечается 4 сентября», - напомнили в пресс-службе ГНСУ.

В местных и региональных органах ГНСУ ящики установлены при входе (в холле здания), возле пропускного пункта, перед входом в зал отчетности и в самом зале отчетности.

Налоговики отмечают, что все мысли относительно совершенствования налогового законодательства и улучшения работы налоговых органов будут изучены и учтены. Замечания и предложения, которые касаются работы центрального аппарата ведомства, будут направлены в Киев.

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Промышленность

Клюев поручил подготовить законопроекты по стимулированию сельхозмашиностроения

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству экономического развития и торговли совместно с Государственным агентством по управлению государственными корпоративными правами и имуществом до 15 сентября подготовить пакет законопроектов, направленных на стимулирование развития отечественного сельхозмашиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение он дал в ходе совещания по данному вопросу в Васильковском районе Киевской области.

В частности, А.КЛЮЕВ поручил подготовить законопроект об освобождении отечественных предприятий от импортных пошлин и НДС при ввозе на таможенную территорию Украины технологий и оборудования для модернизации технического переоснащения отечественной отрасли сельхозмашиностроения. Также первый вице-премьер поручил подготовить проект по локализации производства сложной сельскохозяйственной техники на территории Украины. Как подчеркнул первый вице-премьер, документом, в частности, должно быть предусмотрено поэтапное увеличение национальной составляющей в готовом продукте: через год - до 40%, через 3 года – 70-80%.

Кроме того, вице-премьер поручил указанным министерствам и ведомствам подготовить предложения относительно стимулирования экспорта отечественной сельскохозяйственной техники на внешние рынки, а также стимулирования повышения качественных характеристик оборудования, производимого в Украине.

А.КЛЮЕВ также поручил Минагропроду совместно с Госагентством до 15 сентября сформировать объем государственного заказа на 2012 год в рамках действующей программы о 30-процентной компенсации аграриям стоимости сложной сельхозтехники. При этом данный объем госзаказа должен быть сформирован на основе уже заключенных фьючерсных контрактов на 2012 год между аграриями и производителями сельхозтехники. На основе этих предложений, подчеркнул первый вице-премьер, в проект госбюджета на 2012 год буде заложена сумма, необходимая для выделения компенсации аграриям.

Помимо этого А.КЛЮЕВ поручил Минагропроду совместно с Госагентством создать официальный реестр украинских производителей сложной сельхозтехники.

Также он поручил рассмотреть возможность создания мобильных механизированных бригад, которые могли бы предоставлять услуги по обработке почвы и сбора урожая для мелких товаропроизводителей, не имеющих на сегодняшний день достаточного объема средств для самостоятельной ее закупки. Кроме того, первый замглавы правительства поручил Госагентству и Минагропроду завершить корпоратизацию и последующую приватизацию государственных предприятий, специализирующихся на выпуске сельскохозяйственной техники.

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«Укрспецэкспорт» поставит в Таиланд 49 танков «Оплот» на сумму более 200 млн. долл.

1 сентября Государственная компания «Укрспецэкспорт» подписала с представителями Вооруженных Сил Королевства Таиланд контракт на поставку 49 единиц основных боевых танков (ОБТ) «Оплот» на сумму более 200 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГК «Укрспецэкспорт».

В сообщении отмечается, что выполнять заказы будут предприятия, которые вошли в состав ДК «Укроборонпром».

Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, что в предыдущие годы ДК «Укрспецэкспорт» были заключены договоренности с Королевством Таиланд о поставке в эту страну БТР-3Е1 украинского производства. По оценкам экспертов, нынешний танковый контракт – наибольший со времен заключения Украиной известного «пакистанского» контракта.

Справка УНИАН. Танк «Оплот» разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ХКБМ) им. Морозова на основе известного на мировом рынке украинского Т-84 и, по оценкам специалистов, имеет хорошие рыночные перспективы.

Созданный по заказу Минобороны «Оплот» будет оснащен, в том числе, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом.

В мае 2009 года танк был принят на вооружение ВСУ.

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Транспорт/Связь

Нормальное развитие железных дорог Украины требует в 3 раза больше инвестиций — исследование

Для нормального развития железнодорожного транспорта Украины требуется в 3 раза больше инвестиций, чем при данных экономических условиях отрасль может себе позволить.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом говорят исследования компании A.T. Kearney, которая разрабатывает целевую модель рынка железнодорожных услуг Украины.

В частности, компания провела часть исследования для определения и последующей реализации стратегии и модели реформирования железнодорожного транспорта Украины.

По его результатам, основной проблемой железных дорог Украины является старение активов и дефицит средств для их обновления. По мнению экспертов, реформирование - единственная возможность привлечь в отрасль инвестиции.

Основными принципами реформирования станут: разделение управленческих и хозяйственных функций, четкое разделение монопольных и конкурентных сегментов, создание коммерчески самостоятельных компаний со свободным ценообразованием стоимости услуг, привлечение частных инвестиций в обновление подвижного состава и пр. При этом все мероприятия должны осуществляться в строгой и взвешенной последовательности.

Как сообщал УНИАН, ООО "А. Т. Карни" в июле 2011 г. выиграла тендер «Укрзализныци» на консультативные услуги по разработке целевой модели рынка железнодорожных транспортных услуг Украины. Срок работ — до декабря 2011 г.

Справка УНИАН. Компания A.T. Kearney, один из лидеров в сфере стратегического консалтинга, была основана в Чикаго в 1926 году. В настоящий момент представительства компании расположены в 35 странах Европы, Америки и Азии.

A.T. Kearney предоставляет спектр консалтинговых услуг, включая разработку корпоративных стратегий, оптимизации организационных структур, повышение эффективности продаж, разработку новых продуктов, разработку стратегии выхода на новые рынки, внедрение систем управленческой отчетности, реализацию программ по сокращению издержек и реструктуризации.

В России, Украине и других государствах Восточной Европы компания начала функционировать с начала глобальных экономических изменений 90-х годов.

Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров. В этом году «Укрзализныця» отмечает 20-летие.

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Кабмин упростил процедуру обмена водительского удостоверения

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, которыми упрощается процедура обмена водительского удостоверения.

Соответствующее постановление одобрено на заседании правительства 31 августа, сообщает УНИАН пресс-служба Кабмина.

Порядок выдачи удостоверения водителя и допуск граждан к управлению транспортными средствами, учитывая внесенные изменения в Положение, существенно упрощается. До принятия указанного постановления лицам, которые за последние 12 месяцев не управляли транспортными средствами, обмен удостоверений водителя проводился после прохождения теоретического и практического экзаменов.

В целях упрощения процедуры обмена водительских удостоверений возникла необходимость в проведении обмена водительского удостоверения без сдачи экзаменов независимо от срока, в течение которого лицо не управляло транспортным средством. В этой связи и было подготовлено указанное постановление.

Принятие этого нормативно-правового акта позволяет значительно упростить порядок обмена водительских удостоверений, способствует исключению социального напряжения среди населения и улучшению процесса обслуживания граждан при обмене указанных документов, отмечают в пресс-службе.

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Киев до конца года планирует паспортизировать около 100 улиц

Киевская городская государственная администрация до конца текущего года планирует паспортизировать до 100 столичных улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Киева Андрей ВАВРИШ в ходе круглого стола «Города Украины на пути к возвращению гражданам свободного публичного пространства – паспортизация улиц».

«До ста паспортов в этом году, я думаю, мы успеем», - сказал он.

По оценкам А.ВАВРИША, стоимость паспортизации одной улицы составит 25-40 тыс. грн. В перспективе планируется паспортизировать все улицы столицы.

Замначальника ГУ градостроительства и архитектуры Киева уточнил, что первыми паспорта получат ул. Крещатик, Майдан Незалежности и ул. Бассейная, которые планируется разработать на следующей неделе. При этом в результате паспортизации предусматривается разработать план благоустройства этих улиц.

А.ВАВРИШ сообщил, что также за 1-2 года планируется разработать стандарты благоустройства улиц.

По его словам, паспортизация улиц необходима для того, чтобы уйти от хаотичного размещения в городе малых архитектурных форм торговли, автостоянок, упорядочить размещение внешней рекламы, элементов освещения и благоустройства.

«Чтобы мы могли решить проблемы публичного пространства, с приоритетом пешеходного движения над машинами и культурных функций над коммерческими. Когда мы подумали, как, не тратя денег, вернуть людям это пространство, оказался очень интересный результат: нужно убрать все лишнее», - отметил А.ВАВРИШ.

При этом предусматривается, что по результатам паспортизации на центральных улицах столицы станет меньше рекламы, заборов и т.д., и они обретут эстетичный вид.

Согласно представленной на круглом столе программе возвращения комфортного публичного пространства гражданам, планируется внести изменения во временное положение паспортизации улиц, утвержденное КГГА.

В частности, предусматривается, что паспорт будет состоять из трех частей: исходные данные, анализ существующего состояния и выявление проблем, рекомендации, а также разработка плана действий по гармонизации уличного пространства.

В частности, чтобы определить проблему архитектурной среды, которая сложилась на улице, в паспорт предлагается ввести градостроительный анализ, включить особенности функциональной организации улицы, логистический анализ. При этом рекомендации будут касаться временных сооружений, МАФов, памятников архитектуры, автостоянок, рекламы, освещения, уборки улиц, благоустройства, озеленения, а также условий для людей с ограниченными возможностями.

Программа была разработана на примере паспортизации улицы Крещатик. По результатам обсуждения методики паспортизации улиц планируется оценить масштабы работ и определить их точную стоимость.

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