ГАИ провела «Урок безопасности» при поддержке «Фокстрот. Техника для дома»

В последние дни лета и первые дни осени традиционно повышается риск детского травматизма на дорогах – ученики идут в школу. Именно в это время сотрудники Управления ГАИ во всех областях Украины активизируют работу с детьми по профилактике дорожно-транспортных происшествий под девизом: «Внимание, дети на дороге!».

Новый 2011-ый учебный год для киевских школьников также начался необычно. «Урок безопасности» о важности правил дорожного движения (ПДД) состоялся в пятницу 2 сентября в Национальном дворце искусств «Украина», сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Фокстрот. Техника для дома». Сотрудники Управления ГАИ МВД Украины, журналисты газеты «Комсомольская правда в Украине» при поддержке сети супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома» собрали вместе более 80 младших школьников столичной гимназии № 56 Предславинская в огромный импровизированный класс.

“Каждый из вас легко ответит на вопрос: «Что у нас самое дорогое в жизни?». Да, конечно же, сама жизнь, - так начала этот урок «классная учительница», PR-директор «Комсомольской правды в Украине» Елена Минина. - Для того чтобы вы были живы и здоровы, мы и собрались на очень важный урок в вашем сегодняшнем расписании - «УРОК БЕЗОПАСНОСТИ».

Школьники начали учебу с арифметики. К ним в гости на «Урок безопасности» пришел генерал-майор милиции Валерий Лозовой, начальник управления Государственной автомобильной инспекции Украины. По его словам, за 7 месяцев этого года на дорогах страны произошло 1903 ДТП, в которых пострадали дети (на 15% меньше, чем за анологичный период прошлого года). Также на 20% стало меньше ДТП, совершенных по вине детей-пешеходов, и существенно (на 23%) уменьшилось число детей, пострадавших в таких происшествиях.

«В начале осени, в столице и во всех областных, районных центрах мы проводим месячник активной агитационной работы «Внимание, дети на дороге!», - рассказал начальник управления ГАИ МВД Украины генерал-майор милиции Валерий Лозовой. - Взрослые еще раз напоминают детям об азах дорожной грамоты, а наши дежурные сотрудники работают на улицах вблизи учебных заведений и учат детей правильно переходить дорогу».

Далее урок продолжился таким любимым предметом детворы, как «Физкультура». В гости к школьникам приехали самые сильные, яркие участники дорожного движения – байкеры. Как оказалось – не менее уязвимые на дороге, чем дети.

«Порядка на дорогах не будет, пока не вырастет новое поколение законопослушных пешеходов, - сказал Алексей «Аудитор» Гачковский (совладелец рок-н-ролл байк паба «Роут-66»), один из активных участников мото-движения в столице. – Вот почему мы здесь, на вашем уроке, и всегда будем по эту сторону баррикады».

Детям было что послушать: Алексей Гачковский в 2007 году пересек на мотоцикле эндуро Yamaha TTR250 Австралийский континент с западного побережья (город Брум) через австралийские пустыни до восточного побережья (города Бризбен). А в 2008 году на Harley Davidson Road King пересек Америку от Тихого океана (город Сан Диего, Калифорния) до Атлантического (город Дайтона, Флорида). Также своими историями о дороге поделились Игорь «Иностранец» Турцевич (владелец компании «Двери Белоруссии»), Алексей «Сафин» Сафин (брендвойс «Нового Канала»).

После встречи с байкерами «Урок безопасности» продолжился «Пением»! Во дворец Украины приехали юные помощники ГАИ в профилактической работе – артисты школьной команды КВН юных инспекторов движения «Автолад» из Немешаевской СШ №2 (Киевщина). Оказывается, ПДД можно пропеть и даже станцевать! 35 лет подряд ширится в стране движение ЮИД, и уже 15 лет ЮИДовцы играют в КВН под девизом «Твій друг – безпечний рух!». Конкурс учредили и ежегодно организуют Управление ГАИ Министерства внутренних дел Украины, Министерство образования, науки, молодежи и спорта Украины, Всеукраинский Союз автомобилистов Украины и торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома ». Сотни талантливых школьников по всей Украине помогают ГАИ в работе среди сверстников, а выступления КВНщиков направлены на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, прививают уважение к профессии милиционера. Вот и старшеклассники из Немешаево мастерски провели свою часть «Урока безопасности» для киевских школьников!

Ну и какое же школьное расписание без «Рисования». Красивые и яркие картинки появились перед школьниками с подачи известной торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». И дело не только в мультимедийной технике, которая работала на этом уроке и была обеспечена «Фокстротом». Сотрудники бизнеса с красной лисичкой в логотипе принесли детям первую серию мультика «Фокс и ТРОТ спешат на помощь» о правилах безопасной жизни для детей.

«В рамках собственного социального проекта «Школа безопасности» мы уже 9 лет поддерживаем Всеукраинский конкурс КВН-ЮИД и дарим подарки самым талантливым участникам, - сказал исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Уве Кленк. – А мультсериал о мудрой лисичке, предостерегающей детей от опасностей в быту, – это новый способ пропаганды комфортной и безопасной жизни среди младших школьников».

В благодарность за усидчивость и старание, а также на память об «Уроке безопасности», «Фокстрот» вручил каждому школьнику памятный подарок. Дети били в восторге!

«Я запомнил, что по дороге нельзя бегать, переходить нужно только на зеленый свет светофора”, - делится впечатлением второклассник Никита Савка.

“А я узнала, что есть светофор для машин и для прихожих”, - делится его одноклассница Руслана Шемохина.

“Мне очень понравился урок, а особенно мультик о Лисичке Фокс, которая спасает детей от разных опасностей, - подхватывает третьеклассница Маша Васильева. – Она учила, что нельзя сушить в микроволновке одежду, а пролитую из чайника воду вытирать только в резиновой перчатке, чтобы не ударило током”.

“Самая главная ценность нашей встречи – вы вспомнили подзабытые за лето Правила Дорожного Движения и безопасного поведения в быту. Будьте здоровы!», - попрощалась с детьми Елена Минина и пообещала, что еще не раз взрослые соберут детей на разговор о безопасном поведении в быту и на дороге.