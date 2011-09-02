На заседание Печерского суда по делу Тимошенко прибыла Северинсен

На заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в качестве наблюдателя прибыла бывшая содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Как передает корреспондент УНИАН, Х.СЕВЕРИНСЕН вошла в зал во время обсуждения ходатайства защиты о вызове в суд в качестве свидетелей бывших министров правительства Ю.ТИМОШЕНКО.