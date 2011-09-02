Янукович прибыл в Душанбе на заседание Совета глав государств СНГ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Душанбе (Таджикистан) для участия в юбилейном заседании Совета глав государств СНГ (в текущем году исполняется 20-летие создания СНГ).

Как передает корреспондент УНИАН, из аэропорта В.ЯНУКОВИЧ направился в государственный комплекс "Кохи Борбад" на неофициальный ужин для глав делегаций стран-участниц саммита. Ужин пройдет в формате "без галстуков".

Завтра состоится официальное открытие саммита, перед началом которого запланирована встреча Президентов Украины и Таджикистана В.ЯНУКОВИЧА и Эмомали РАХМОНА.

СНГ было создано в декабре 1991 года. На данный момент в его составе 11 стран. Украина не является членом СНГ, так как не подписала устав Содружества.