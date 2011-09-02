Руководители МИД Украины и Казахстана за развитие активного политического диалога

Председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и министр иностранных дел Казахстана Эржан КАЗИХАНОВ выражают заинтересованность в дальнейшем развитии активного политического диалога между двумя странами на всех уровнях.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, встреча министров состоялась сегодня в Таджикистане.

Стороны отметили, что запланированные визиты премьер-министра Украины в Казахстан и спикера нижней палаты парламента Казахстана в Украину будут способствовать углублению двустороннего диалога.

К.ГРИЩЕНКО и Э.КАЗИХАНОВ обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также констатировали заметное улучшение уровня товарооборота между двумя странами и необходимость его увеличения.

Отдельное внимание министры уделили вопросам сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной сферах, необходимости развития договорно-правовой базы двух стран и т.д.

Во время встречи К.ГРИЩЕНКО и Э.КАЗИХАНОВ обменялись мнениями относительно ситуации в странах Северной Африки и Ближнего Востока и обсудили вопрос взаимодействия двух стран в международных организациях.

К.ГРИЩЕНКО пригласил Э.КАЗИХАНОВА посетить Украину с визитом в удобное для него время.