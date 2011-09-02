Кабмин утвердил численность штата «Укргосреестра», ГСЗПД и Госисполнительной службы

Кабинет министров утвердил численность штата «Укргосреестра», Государственной службы по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД) и Государственной исполнительной службы в структуре Министерства юстиции.

Текст соответствующего правительственного постановления от 31 августа 2011 года №930 размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, штат Минюста увеличивается с 20,642 тыс. человек до 23,667 тыс., при этом штат «Укргосреестра» - 197 работников, ГСЗПД – 51 и Государственной исполнительной службы – 88.

Справка УНИАН. Согласно правительственному постановлению от 13 июля 2011 года №816, в связи с ликвидацией Госкомпредпринимательства, целостный имущественный комплекс госпредприятия «Информационно-ресурсный центр» отнесен к сфере управления Государственной регистрационной службы. Этим же постановлением определено, что центр будет продолжать выполнять функции технического администратора единого госреестра юрлиц и физлиц–предпринимателей.

Государственная регистрационная служба была создана в связи с реформированием системы центральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».