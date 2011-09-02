Северинсен считает, что оснований для содержания Тимошенко под стражей нет

Бывший докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН считает, что оснований для содержания экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под стражей нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве после посещения судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО в Печерском райсуде Киева.

«Я сегодня смогла прийти в суд и увидеть собственными глазами, что там происходит. Защита пытается доказать, что не нужно держать Юлию Владимировну в тюрьме, что дело может продолжаться без ее ареста. Я также считаю, что нет никаких причин, чтобы содержать Юлию Владимировну за решеткой», - подчеркнула Х.СЕВЕРИНСЕН.

«Сейчас я подожду, хочу увидеть, что судья решит по этому поводу… Мне интересно узнать, что же решит судья», - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН, добавив при этом, что она не видит никаких аргументов для того, чтобы держать экс-премьера под стражей. «Но я вижу, что этот судья их находит», - отметила она.