Главное на 2 сентября (вечер)

Энергетика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года подготовить и внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в законодательные акты, относительно реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сказано в Поручении Президента Украины «О подготовке проекта программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном сегодня на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент поручил Н.АЗАРОВУ также обеспечить подготовку в рамках работы по направлению реформ «Реформа нефтегазовой промышленности» и представления на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проекта программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины», который, в частности, должен содержать данные относительно инвентаризации активов НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерних предприятий и распределения активов на профильные и непрофильные; предусматривать предложения относительно дальнейшего использования непрофильных активов НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних предприятий; предусматривать предложения относительно модели реализации государственными предприятиями функций в нефтегазовой сфере.

Также в документе сказано, что такое поручение выдано в связи с присоединением Украины к Договору об основании Энергетического Содружества, необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в сфере энергетики и с целью обеспечения реформирования нефтегазовой отрасли.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует до октября рассмотреть возможность передачи теплоэлектроцентралей, находящихся в его управлении, в концессию.

Соответствующее поручение своему первому заместителю Владимиру МАКУХЕ дал министр энергетики Юрий БОЙКО по итогам аппаратного совещания в Минэнергоугля, состоявшегося 29 августа и посвященного вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону.

«Принять действенные меры для реализации Закона Украины о передаче предприятий в концессию, в частности ТЭЦ», - сказано в протоколе аппаратного совещания, копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, Ю.БОЙКО поручил также председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгению БАКУЛИНУ создать специальные рабочие группы для проверки состояния готовности к зиме Одесской и Зуевской ТЭЦ.

Общественная инициатива «Автофронт», которая объединяет автомобилистов и автоперевозчиков Украины, объявила о начале мобилизационной кампании своих активистов для участия в акциях протеста против повышения акцизов на горючее с 1 сентября, а также начала сбор подписей на своем сайте под открытым обращением к Президенту, премьер-министру и Председателю Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения «Общее дело», по инициативе которого в феврале 2011 года и был создан «Автофронт».

В своем обращении автомобилисты остро критикуют методы, которые практикует власть с целью решения бюджетных проблем.

«Упрямое нежелание искать другие источники наполнения бюджета, кроме наших карманов, является признаком вашей управленческой неуклюжести и неэффективности как высшего руководства государства», - отмечают авторы обращения.

Автомобилисты указывают на тотальную коррумпированность власти и считают, что никто из представителей чиновнического аппарата не сможет доказать законность получения «даже 10% своих реальных доходов».

«Как физические лица уплатите сами и заставьте уплатить других налог на доход в размере 17% оценочной стоимости вашего реального имущества, а также единый социальный взнос в размере 40% от его стоимости. Общая сумма составит десятки миллиардов долларов, которых хватит стране и на преодоление кризисных явлений, и на проведение глубоких социально-экономических преобразований. А о наших карманах забудьте», - подчеркивается в письме.

Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование необоснованного повышения цен на горючее в стране.

Об этом первый заместитель председателя АМК Рафаэль КУЗЬМИН заявил сегодня в ходе интернет-конференции, сообщила УНИАН пресс-служба Антимонопольного комитета.

По его словам, АМК принял решение о привлечении к ответственности за необоснованное повышение цен на горючее ПП "Окко-нафтопродукт", ООО "Континент Нафто Трейд" и ООО "Альянс Холдинг" на 150 млн. грн.

«Расследование относительно действий ПИИ "ЛУКОЙЛ Украина" и СП ООО "Кершер" продолжается. По результатам расследования будет принято соответствующее решение», - отметил Р.КУЗЬМИН.

Финансы Премьер-министр Николай АЗАРОВ настаивает на ускорении процесса объединения налоговой и таможенной служб.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

"Проявления коррупции в этой системе и разного рода неэффективной работы свидетельствуют о том, что чем быстрее мы такую реорганизацию проведем, тем более качественной будет работа", - сказал Н.АЗАРОВ.

Национальный банк Украины постановлением №304 от 1 сентября т.г. продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 1 ноября 2011 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Также сообщается, что продлены полномочия временного администратора банка Сергея БОГАТЫРЕВА.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинг Украины "AA(ukr)" по национальной шкале.

Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

Как отмечается в обнародованной на сайте информации, рейтинги отозваны, так как "более не являются актуальными для аналитического процесса агентства".

Fitch Ratings также подтвердило и отозвало национальный рейтинг России "AAA(rus)".

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 2 сентября, упал на 6,96% – до 649,09 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 21 млн. 899 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 4,20% – до 1641,51 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 200 млн. 121 тыс. грн., из них на срочном рынке – 77 млн. 772 тыс. грн.

Министерство экономики Беларуси призывает предприятия активнее взыскивать долги со своих покупателей за рубежом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам начальник главного управления внешней экономической политики Министерства экономики Республики Беларусь Роман БРОДОВ.

Он отметил, что субъекты хозяйствования должны проводить более активную политику взыскания дебиторской задолженности, где они видят, что покупатель ее придерживает.

«Это является одной из мер возврата валютной выручки в Беларусь», - подчеркнул Р. БРОДОВ .

Начальник управления отметил, что за процессом работы подчиненных организаций, осуществляющих поставки на внешний рынок, обычно следят органы госуправления, которым эти организации подчиняются. Но в целом для возврата валютной выручки из-за рубежа могут применяться и другие меры воздействия, в том числе и путем обращения в судебные органы, а также в представительства, отделения посольств, внешнеэкономические службы, представляющие Беларусь за рубежом.

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(УНИАН)