Лидеры СНГ рассмотрят в Душанбе вопросы дальнейшего развития Содружества

Главы государств СНГ на встрече в Душанбе в субботу рассмотрят вопросы дальнейшего развития Содружества и обсудят актуальные международные проблемы, сообщает РИА «Новости».

«Третьего сентября 2011 года в Душанбе состоится очередное заседание совета глав государств СНГ. Саммит пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА. Лидеры стран СНГ по традиции рассмотрят важные вопросы дальнейшего развития Содружества, обменяются мнениями по ряду актуальных международных проблем", - говорится в сообщении.

В декабре 2011 года исполняется 20 лет Содружеству Независимых Государств.

На рассмотрение предстоящего заседания совета глав государств будет представлен проект аналитического доклада "Итоги деятельности СНГ за 20 лет и задачи на перспективу". Ожидается принятие совместного заявления президентов в связи с этим юбилеем, а также награждение грамотой Содружества граждан стран СНГ, внесших значительный вклад в развитие организации.

Кроме того, в связи с трагической датой - 70-летием начала Великой Отечественной войны на саммите планируется подписание соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в этой кровопролитной войне.