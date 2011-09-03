Украина намерена придерживаться активной позиции по отношению к СНГ – Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина намерена и далее придерживаться активной позиции по отношению к СНГ.

Об этом он сказал, выступая на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит сегодня в Душанбе, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«В рамках активизации нашего участия в Содружестве продолжается инвентаризация документов, не подписанных или подписанных Украиной с оговорками, а также нашего членства в органах отраслевого сотрудничества. Мы намерены и далее придерживаться активной позиции по отношению к Содружеству», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он добавил, что «вместе с тем мы должны думать о будущем. Как говорят, необходимо неустанно двигаться вперед к достижению поставленных целей. Одна из них – подписание Договора о зоне свободной торговли между государствами-участниками СНГ».

«Я бы на этом вопросе хотел заострить наше всеобщее внимание. Я не вижу оснований, почему этот договор затягивается. И просил бы, чтобы мы с вами совместно на этот вопрос дали ответ. Для нас очень важно, что в ходе переговоров по его подготовке сформировалось четкое видение основных принципов, на которых зона свободной торговли будет создаваться – то есть принципов Всемирной торговой организации», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины выразил сожаление, что ни до конца 2010 года, ни в этом году проект Договора так и не был подготовлен к подписанию. «Нам необходимо приложить усилия для того, чтобы уже в ближайшее время этот Договор был подписан», – добавил Президент Украины.

Также, В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Президента Таджикистана Эмомали РАХМОНА за выполнение обязанностей Председательства в 2011 году, а также поздравил Туркменистан и Президента Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА с возложением на него этой почетной миссии в 2012 году и пожелал успехов на этом поприще.