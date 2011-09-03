СНГ утвердило себя в качестве интеграционного объединения – заявления президентов

Москва. Содружество Независимых Государств утвердило себя в качестве интеграционного объединения, обеспечивающего развития взаимодействия между государствами–участниками.

Об этом говориться в заявлении глав государств-участников Содружества Независимых Государств в связи с 20-летием образования CHГ, текст которого есть в распоряжении УНИАН. «За короткий исторический период СНГ прошло сложный путь становления, поиска оптимальных форм сотрудничества и межгосударственных отношений и утвердило себя в качестве интеграционного объединения, призванного обеспечивать развитие взаимодействия между государствами-участниками», - говорится в заявлении.

Главным итогом работы Содружества за двадцать лет является создание условий для поступательного развития взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего национальным интересам каждого государства-участника СНГ.

«Созданы необходимые организационные и правовые основы деятельности Содружества, развивается договорно-правовая база сотрудничества, образованы и в целом успешно работают уставные органы и органы отраслевого сотрудничества СНГ», - говорится в документе.

Президенты отмечают, что их намерение укреплять сотрудничество в рамках СНГ нашло отражение в принятой Концепции дальнейшего развития Содружества – комплексном программном документе, определяющем стратегию и важнейшие приоритеты на перспективу.

Также в документе отмечается, что все более широкое признание в международном сообществе получает деятельность Миссии наблюдателей от СНГ за выборами и референдумами в государствах – участниках Содружества, основанная на общепризнанных демократических нормах и правилах. Результаты мониторинга выборов и референдумов свидетельствуют о существенной демократизации избирательного законодательства и совершенствовании практики его применения в государствах-участниках СНГ.