Германия вновь отказалась от участия в конференции ООН против расизма

Германия отказалась участия в конференции ООН против расизма, проведение которой намечено на 22 сентября в Нью-Йорке, сообщает Газета.Ru cо ссылкой на Deutsche Welle.

Официальный Берлин не исключает, что этот форум может быть «злонамеренно использован для антисемитских высказываний», как это уже происходило ранее на аналогичных мероприятиях ООН, заявил министр иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ. Он подчеркнул, что такое решение было принято в результате «интенсивного обсуждения внутри федерального правительства».

В апреле 2009 года Германия бойкотировала антирасистскую конференцию ООН в Женеве, последовав примеру США, Австралии и других государств, прибегших к этой мере в знак протеста против запланированного выступления президента Ирана Махмуда АХМАДИНЕДЖАДА, который известен своими антиизраильскими высказываниями.

До начала конференции президент Ирана назвал Израиль «знаменосцем расизма», а уже во время выступления на симпозиуме – «самым ужасным и самым расистским режимом».

Ранее Центральный совет евреев в Германии и Американский еврейский комитет призвали правительство в Берлине отказаться, как и два года назад, от участия ФРГ в антирасистской конференции ООН.