Задачей СНГ является завершение формирования ЗСТ– заявление президентов

Москва. Ключевой задачей на данном этапе является завершение формирования зоны свободной торговли.

Об этом говориться в заявлении глав государств-участников Содружества Независимых Государств в связи с 20-летием образования CHГ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Ключевой задачей на данном этапе является завершение формирования зоны свободной торговли. Мы убеждены в необходимости дальнейшей модернизации экономик, тесного инновационного сотрудничества, взаимодействия в обеспечении продовольственной безопасности, максимально эффективного использования энергетических возможностей государств, создания совместных производственных и финансовых структур, расширения межрегионального сотрудничества. В углублённой координации экономического взаимодействия мы видим возможность более эффективного использования социально-экономического потенциала каждого государства, умножения усилий в совместном противостоянии рискам и угрозам финансовых кризисов», - говорится в заявлении.

Кроме этого, Президенты подтверждают, что особое внимание в рамках СНГ уделяется расширению и укреплению взаимодействия в гуманитарной сфере. Будет продолжено сотрудничество в культурной, образовательной, научной, информационной и других областях. Важным фактором межгосударственного общения в Содружестве остаётся русский язык, говорится в документе.

Главы государств намерены и далее способствовать повышению уровня жизни, правовой и социальной защите, охране здоровья граждан, в первую очередь детей, матерей, инвалидов, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. На примере ветеранов воспитывать у подрастающего поколения чувства патриотизма, дружбы между народами, уважения к личности, культуре и общей истории.

Кроме этого, в целях надёжного обеспечения безопасности граждан президенты намерены укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной организованной преступностью, незаконной миграцией и торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, последствиями техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Кроме этого, в документе подчеркивается, что важным условием успешного развития СНГ будет мирное урегулирование имеющихся в нём конфликтов на основе укрепления мер взаимного доверия, принципов и норм международного права.

Кроме этого, в рамках CHГ будет продолжена практика политических консультаций по ключевым вопросам мировой политики и международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Считаем полезными инициативы государств – участников Содружества, нацеленные на сохранение региональной и глобальной безопасности, включая предложение Российской Федерации по Договору о европейской безопасности. Президенты подтвердили приверженность принципам добрососедства, неделимости безопасности, взаимного доверия, транспарентности, безусловному соблюдению общепризнанных норм и принципов международного права.

«Мы. главы государств – участников СНГ, с оптимизмом смотрим в будущее и заявляем о стремлении к повышению эффективности и дальнейшему развитию нашего Содружества как авторитетной региональной межгосударственной организации», - говорится в документе.