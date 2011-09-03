ЕС пока не будет срывать переговоры с Украиной об Ассоциации из-за «дела Тимошенко» – Сикорский

Варшава. Европейский Союз не будет срывать переговоры с украинскими властями об Ассоциации и создании зоны свободной торговли из-за уголовного дела и ареста экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил руководитель польского МИД Радослав СИКОРСКИЙ в Сопоте в субботу.

«Украинская оппозиция и, особенно, бывшая глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО говорят очень четко, что не нужно эти переговоры делать заложниками политической ситуации в Киеве. Поэтому здесь мы согласны с оппозицией: пока еще не имели место радикальные факты, переговоры могут продолжаться», - сказал Р.СИКОРСКИЙ, которого цитируют польские медиа.

Как сообщал УНИАН, 2-3 сентября в польском Сопоте состоялся неформальный саммит министров иностранных дел Евросоюза, в котором приняла участие высокий представитель по международным связям ЕС Кэтрин ЭШТОН.