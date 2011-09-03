Главы государств СНГ подписали соглашение по противовоздушной обороне
17:00, 03 сентября 2011Разное
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Главы государств СНГ подписали по итогам встречи в Душанбе соглашение об организации действий дежурных по противовоздушной обороне стран Содружества при получении информации о захвате самолета.
Как передает РИА «Новости», кроме того, подписано соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ во время Великой Отечественной войны.
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