Главы государств СНГ подписали соглашение по противовоздушной обороне

Главы государств СНГ подписали по итогам встречи в Душанбе соглашение об организации действий дежурных по противовоздушной обороне стран Содружества при получении информации о захвате самолета.

Как передает РИА «Новости», кроме того, подписано соглашение об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ во время Великой Отечественной войны.