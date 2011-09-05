Анонс на 5 сентября

* Состоится пресс-конференция на тему: «Продуктовая корзина украинцев: предложения и цены осени 2011». Участники: Анатолий Розгон – зам. директора Департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; Петр Саблук - директор ННЦ «Института аграрной экономики»; Инна Ильенко - эксперт по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса; Алексей Чумак - ген. директор оптового рынка «Столичный».

* Начнется заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины.

* Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины проводит консультации с общественностью - заседание за круглым столом на тему: «Обсуждение регулирования качества предоставления услуг по газоснабжению». Для участия в заседании приглашаются представители облгазов, инвестиционных компаний, общественных организаций и других заинтересованных сторон.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Возможна ли стабильность цен на молоко и молокопродукты при дальнейшем сокращении поголовья КРС?". Участники: Вадим Чагаровский, глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины; Александр Ярославский, зам. президента Украинской аграрной конфедерации; Инна Ильенко, эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Реорганизация НАК «Нафтогаз Украины»: как это повлияет на пересмотр газовых контрактов и укрепление энергетической безопасности Украины?». Участники: Александр Нарбут - независимый эксперт по энергетическим вопросам; Владимир Омельченко - ведущий эксперт Центра Разумкова.

* Состоится пресс-конференция на тему: Строительство оптового рынка в Херсонской области ООО «Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции «Евролекс», согласно приказу Минагрополитики от 14 июля 2011р. № 340».

* Откроется Российско-Украинская промышленная выставка «Expo-Russia Ukraine 2011». В экспозиции будут представлены инвестиционные проекты, новейшие разработки в энергетике и нефтегазовой промышленности, машиностроении и автомобильной промышленности, металлургии, медицине и фармацевтике, атомной энергетике, телекоммуникациях и связи, образовании, строительстве, агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности. В рамках выставки состоится конференция «Россия и Украина: Новый этап отношений. Перспективы межрегионального и инновационного сотрудничества» и другие события. Организатор: ОАО «Зарубеж-Экспо» под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка будет работать до 7 сентября.

* В Печерском районном суде Киева планируется объявление приговора по уголовному делу в отношении бывшего первого зама председателя НАК «Нефтегаз Украины» Игоря Диденко, который вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием Макаренко и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом Шепитько привлекается к уголовной ответственности по делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд куб м газа.

* Состоится закладка камня под строительство нового элеваторного комплекса для принятия, хранения и отгрузки зерновых и масличных культур. Участники: председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, приглашены директор Всемирного Банка в Украине Молдове и Беларуси Мартин Райзен, и директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек.

* Состоится пресс-конференция вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова на тему: «Итоги работы Министерства инфраструктуры Украины в летний период и за восемь месяцев 2011 года».

* Состоится пресс-конференция на тему: “Много дешевого российского газа - главный проект украинской власти?”. Участники: Михаил Гончар, руководитель энергетических программ Центра «Номос»; Геннадий Рябцев, зам. директора научно-технического центра «Психея»; Александр Нарбут, эксперт по энергетическим вопросам; Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кто забирает землю крупнейшего в Украине вуза?". Речь пойдет о ситуации вокруг спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник», расположенного на побережье Киевского водохранилища, построенного силами студентов и преподавателей КПИ в 1967 г., как стратегически важной социальной составной деятельности университета. В связи с привлекательностью расположения, базу, которая является госсобственностью, неоднократно пытались отобрать. Кто сегодня “положил глаз” на лакомый кусок земли, рядом с которым уже обнесены забором вырубленные участки соснового леса с объявлениями о продаже участков земли под застройку? Как и кем нарушается Указ Президента Украины «О Киевском политехническом институте», одним из пунктов которого рекомендуется местным советам не изымать земельные участки из земель, предоставленных в пользование НТУУ “КПИ”. Представители 50-тысячного коллектива огласят Обращение к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и другим уполномоченным официальным лицам, а также предоставят документы, фото материалы по делу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 406-83-86, 406-81-49, 454-98-68, 067-507-52-86.

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