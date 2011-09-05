Главное на 5 сентября (день)

Энергетика

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина будет выполнять контракты по закупке и транзите газа, заключенные в 2009 году между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об их изменении, и никакой «газовой войны» с Россией не будет.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

«Твердо и абсолютно однозначно хочу сказать всем. Никто и никогда не дождется никаких войн, в том числе газовых, с нашим стратегическим партнером – Россией. Да, у нас сейчас есть разногласия. Несмотря на то, что мы считаем эти соглашения невыгодными для нас, от которых страдают наши граждане, наша страна в целом, и экономика. Тем не менее, до тех пор, пока мы не договоримся, мы будем выполнять наши соглашения», – сказал Н.АЗАРОВ.

Украина импортирует значительное количество бензина для того, чтобы избежать повышения цены на топливо на внутреннем рынке.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире телеканала «Интер».

Кроме того, он отметил, что у продавцов бензина нет оснований повышать цену, поскольку они создали для себя определенный «запас прочности», не снижая цену на топливо пропорционально снижению цены на нефть, наблюдашемуся в течение последнего времени.

«Вот вы создали запас прочности. Поэтому, давайте, уважаемые, держитесь на вот этих вот запасах…Принято решение о завозе в Украину значительного количества нефтепродуктов. Поэтому в совокупности все это не должно повлиять на ценовую ситуацию на рынке», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер также пообещал, что в ближайшие 2-3 недели правительство будет внимательно наблюдать за развитием ситуация на рынке нефти.

«Если потребуется, мы примем соответствующие меры», - сказал Н.АЗАРОВ.

Адвокат премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК считает, что из-за реорганизации НАК «Нафтогаз Украины» может быть утрачен финансовый вывод его деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом судебного заседания по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы можем утратить документ – это финансовая отчетность, которая была проведена аудитом «Эрнст энд Янг», на истребовании которой защита всевозможными способами настаивает», - сказал А.ПЛАХОТНЮК, подчеркнув, что в настоящем документе содержатся данные, которые являются доказательствами, что никакие убытки не были причинены «Нафтогазу» в 2009 году действиями Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, повлияет ли каким-то образом расформирование компании на судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО, адвокат сказал: «На процесс расформирование, я считаю, никоим образом не повлияет, потому что на этот процесс никакие действия не влияют, он двигается так, как суд установил. А суд установил быстро, без перерывов, без отдыха, без предоставления права на защиту».

Бывший руководитель аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Михаил ЛИВИНСКИЙ допускает, что директивы на подписание соглашений с российским ОАО «Газпромом» готовили специалисты НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛИВИНСКИЙ заявил сегодня во время допроса на заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению уголовного дела экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, которую обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

«Я считаю, что, скорее всего, этот документ был подготовлен либо в Министерстве топлива и энергетики, что менее вероятно, а, скорее всего, представителями НАК «Нафтогаза», - сказал М.ЛИВИНСКИЙ.

Бывший руководитель аппарата по обеспечению деятельности премьер-министра объяснил свои предположения тем, что в директивах содержится узкоспециализированная информация, поэтому их мог готовить лишь специалист в ТЭК.

М.ЛИВИНСКИЙ также сообщил, что не готовил директивы лично и не получал указаний от тогдашнего премьера Ю.ТИМОШЕНКО об их подготовке.

«Я думаю, что этот документ готовили извне, и готовили люди, которые не знают правил оформления документов в Кабинете министров», - сказал он, отметив, что директивы, фигурирующие в уголовном деле Ю.ТИМОШЕНКО, не соответствуют нормам делопроизводства.

Финансы

Верховная Рада на пленарной неделе 20-23 сентября планирует ознакомиться с проектом закона о государственном бюджете Украины на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного Совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, должно состояться и рассмотрение программы социально-экономического развития страны.

Всего в повестку дня 9-й сессий ВР внесено более 800 законопроектов.

Уже завтра, согласно повестке дня, Верховная Рада должна устранить несогласованности в принятом 8 июля законе о пенсионной реформе.

Пенсионный фонд (ПФ) на своем официальном сайте разместил «пенсионный калькулятор», предназначенный для определения размера пенсии по возрасту на общих основаниях в солидарной системе согласно закону об общегосударственном пенсионном страховании.

Загрузив с официального веб-сайта фонда программу "Пенсионный калькулятор" на локальный компьютер, можно самостоятельно осуществить расчет размера будущей трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в солидарной системе.

Расчет делается лишь по двум параметрам – заработная плата и страховой стаж, поэтому вычисленная таким способом сумма пенсии может рассматриваться только как ориентировочная, отмечается на сайте ПФ.

"Калькулятор не в состоянии учесть всех обстоятельств, которые являются основанием для определения права на пенсию, и отдельных особенностей, которые влияют на размер пенсии, – говорит заместитель председателя правления ПФ Валентина НИКИТЕНКО. – Точную сумму пенсии каждому конкретному лицу сможет определить только работник управления Пенсионного фонда на основании всех поданных заявителем документов".

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(УНИАН)