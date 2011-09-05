Диденко осужден к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года

Печерский районный суд Киева признал виновным в совершении служебного преступления бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и избрал ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой выполнения приговора на три года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила председательствующая в судебном процессе судья Оксана ЦАРЕВИЧ.

Также суд лишил И.ДИДЕНКО права в течение трех лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и хозяйственно-административными функциями предприятий всех форм собственности.

Суд принял решение заменить меру пресечения подпиской о невыезде, освободив И.ДИДЕНКО из-под ареста в зале судебного заседания.

Как отмечается в приговоре, суд, исследовав материалы дела и заслушав показания свидетелей и доводы экспертов, пришел к заключению, что собрано достаточно доказательств, которые полностью доказывают вину подсудимого И.ДИДЕНКО.

В то же время суд не усматривает, что И.ДИДЕНКО преследовал личные интересы, совершая преступление.

Также по решению суда с имущества И.ДИДЕНКО снят арест, поскольку не был заявлен гражданский иск.

По решению суда, приговор может быть обжалован в течение 15 суток в Апелляционном суде Киева.

Председательствующей в судебном процессе судье О.ЦАРЕВИЧ после двух рабочих дней пребывания в совещательной комнате понадобилось 3,5 часа, чтобы объявить несколько десятков листов приговора.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО вместе с экс-председателем Государственной таможенной службы Анатолием МАКАРЕНКО и экс-начальником отдела Киевской региональной таможни Тарасом ШЕПИТЬКО привлекался к уголовной ответственности по делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. кубометров газа.

30 августа адвокат И.ДИДЕНКО И.СТЕПАНОВ сообщил, что в ходе судебного следствия его подзащитному было переквалифицировано обвинение с ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), что предусматривает более мягкое наказание, в частности такое, которое не связано с конфискацией имущества.

31 августа, на последнем судебном заседании по делу, И.ДИДЕНКО заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а также о том, что если бы знал, что директивы Кабмина были приняты единолично тогдашним премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, то никогда бы их не выполнял.

Уголовное дело о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. кубометров газа, по поводу принадлежности которого судилась компания "РосУкрЭнерго", было возбуждено после того, как 8 июня 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) обязал НАК "Нафтогаз Украины" вернуть "РосУкрЭнерго" 11 млрд. кубометров газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. кубометров в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

4 сентября стало известно, что представители Генеральной прокуратуры просят Печерский райсуд Киева назначить И.ДИДЕНКО наказание в виде пяти лет лишения свободы. По словам его адвоката Игоря СТЕПАНОВА, такое заявление сторона обвинения сделала 31 августа на последнем судебном заседании по делу.