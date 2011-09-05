Минск. Очередное 51-е заседания Экономического Совета СНГ пройдет 23 сентября в Алматы, об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщили в Пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Первоначально Экономический Совет планировалось провести 9 сентября в Москве, но по инициативе Казахстана, поддержанной Беларусью и РФ, дату и место проведения перенесли на 23 сентября в Алматы. Повестка 51-го заседания на сегодняшний день еще уточняется.

Согласно же проекту Повестки дня 51-го заседания, копией которой располагает УНИАН, в нее включено более десяти вопросов, охватывающих различные аспекты экономического взаимодействия государств Содружества. На рассмотрение , в частности, могут быть вынесены вопросы “О проекте Положения о Координационном комитете транспортных коридоров СНГ”, “О проекте Концепции либерализации рынка финансовых услуг государств-участников СНГ”, “О проекте Соглашения о взаимном признании результатов работ по аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия”, “О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 29 ноября 2009 г.” и др. Также планируется, что участники заседания заслушают информацию о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий по реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере энергетики, о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств-участников СНГ и др.

Как сообщалось, 50-е заседание Экономического совета С состоялось 28 июня в Москве.