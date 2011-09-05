Группа СКМ направила на безопасность труда более 450 млн. грн.

Группа СКМ объявила результаты социально ответственной деятельности за январь-июнь 2011 года, консолидированные в рамках подготовки нефинансовой отчетности Группы, согласно которым на обеспечение безопасности труда направлено более 450 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"В первом полугодии 2011 года мы направили на обеспечение безопасности труда на наших предприятиях более 450 млн. грн., и до конца года планируем инвестировать как минимум еще столько же, поскольку именно безопасность труда была и остается для нас приоритетом №1, - отмечает Олег ПОПОВ, генеральный директор компании СКМ. – Причем мы намерены сконцентрироваться не только на улучшении материально-технической базы и использовании на наших предприятиях лучших средств индивидуальной защиты. Особое внимание мы по-прежнему будем уделять созданию такой культуры, в которой все работники и подрядчики СКМ будут обладать необходимыми знаниями, навыками и, самое главное - желанием работать безопасно. Наша цель - совместными усилиями создать такие условия труда и такую культуру безопасности на предприятиях, чтобы все сотрудники СКМ возвращались с работы здоровыми и невредимыми".

В сообщении также отмечают, что затраты на модернизацию производства составили 6,909 млрд. грн.; инвестиции в охрану окружающей среды - 1,128 млрд. грн.; затраты на социальные проекты (в т.ч. благотворительные) составили 0,415 млрд. грн.; общий размер налоговых отчислений Группы СКМ в бюджеты всех уровней за 6 месяцев 2011 года составил 8,657 млрд. грн.

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в трех основных сферах бизнеса: горно-металлургической, электроэнергетической и финансовой, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый украинский международный банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Украина" и издательский холдинг "Сегодня Мультимедиа", ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), Харвист (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг "Горные машины", транспортный холдинг "Портинвест" и другие.

Генеральный директор Компании СКМ Олег Попов.

100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.