Анонс на 6 сентября

* Открытие девятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва и торжественное заседание парламента по случаю празднования 20-й годовщины провозглашения Независимости Украины..

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “18-й Международный «Форум издателей во Львове» - важнейшее культурное событие года в Украине”. Состоится анонсирование основных мероприятий Форума, в т.ч. тех, которые состоятся впервые, а также культовых фигур: иностранных и украинских авторов, поэтов и писателей, общественных деятелей, политиков, ученых, книгоиздателей, которые примут участие в мероприятии. Участники: Александра Коваль, президент ГО «Форум издателей»; Анатолий Мураховский, зам. председателя Госкомитета телевидения и радиовещания Украины; Александр Афонин, президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей; Ирина Шевченко, президент Украинской библиотечной ассоциации; Ярослав Годун, директор Польского института в Киеве; Мартин Даул, директор Британского Совета в Украине; Сюзен Клиари, атташе по вопросам культуры Посольства США в Украине; Юлия Каденко, координатор проекта «Polit.Ua»; Иван Малкович, поэт, директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА; Ирена Карпа, писательница, певица, журналистка; Анетта Антоненко, БФ "Кальвария".

* Состоится встреча председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия Присяжнюка с официальной делегацией провинции Хубей Китайской Народной Республики. Состоится подписание Протокола заседания по вопросам развития сотрудничества между Народным правительством провинции Хубей, КНР и Киевской областной государственной администрацией.

* Состоится пресс-конференция на тему: "Рынок зерна в Украине: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", посвященная ситуации на рынке АПК после сбора урожая. Участники: президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса; генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Большая газовая игра: ликвидация НАК «Нафтогаза» как фактор дестабилизации ЕС”. Участники: Председатель партии “Нова сила”, экс-президент компании “ЕВРОГАЗ” Юрий Збитнев, директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий Романенко, консультант по стратегии и развитию европейских энергохолдингов Алексей Комаров. Вопросы: Почему газовая война между Украиной и Россией выходит за рамки отношений двух стран, и как она влияет на разворачивающийся кризис Еврозоны? Кто должен погасить корпоративные долги НАК «Нафтогаза» - население или неэффективный менеджмент? Кому достанутся активы НАК «Нафтогаза» или ослабление группы Фирташа-Бойко? Кто заинтересован в педалировании газового кризиса в Украине, России, Европе и США? Стратегия поддавки: как Украина потеряет контроль над ГТС? Эксперты обсудят позитивные пути решения вопроса среди которых создание газового Международного стратегического альянса (МГА) с установлением общих правил на газовом рынке и сохранением собственности государства на ГТС.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63