Главное на 5 сентября (вечер)

Финансы

Доходы госбюджета в январе-августе составили 201,8 млрд. грн. - 67,5% годового плана

Доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2011 года составили 201,832 млрд. грн, или 67,5% годового плана.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Так, согласно сообщению, в январе-августе 2011 года в общий фонд госбюджета поступило 169 млрд. 633,2 млн. грн., что на 40 млрд. 954,6 млн. грн., или на 31,8%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Налога на прибыль предприятий поступило 36 млрд. 418,4 млн. грн., что на 14 млрд. 882 млн. грн., или на 69,1%, больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в январе-августе 2011 года поступило 51 млрд. 151 млн. грн., что на 20 млрд. 917,8 млн. грн. или на 69,2% больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-августе 2011 года поступило 58 млрд. 366,9 млн. грн., что на 12 млрд. 271,9 млн. грн., или на 26,6%, больше соответствующего показателя 2010 года.

По информации Государственной казначейской службы в специальный фонд госбюджета за январь-август 2011 поступило 32 млрд. 198,6 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

В январе-августе 2011 года возмещено НДС на сумму 28 млрд. 662,9 млн. грн, в том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС 198 плательщикам на сумму 8 млрд. 120 млн. грн., из них в августе 2011 года - 176 плательщикам на сумму 1 млрд. 881,7 млн. грн.

***

Поступления от приватизации за восемь месяцев составили 109% от плана

Поступления от приватизации в Украине в январе-августе т.г. составили 10 млрд. 970 млн. грн. - 109% от плана, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества за 8 месяцев этого года составили 561,6 млн. грн. – 85% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 586 млн. грн. дивидендов, что составляет 393% годового плана.

Напомним, основные поступления от приватизации в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИУ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованные 25,49% госпакета акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Крупнейшими плательщиками дивидендов на государственную долю в уставных капиталах хозяйственных обществ на сегодня выступили ОАО "Турбоатом" (42,6 млн. грн.), ПАО "Киевэнерго" (23,6 млн. грн.), ПАО "Днепроэнерго" (28,37 млн. грн.), ПАО "Укргидроэнерго" (17,7 млн. грн.).

***

ТЭК

Украина приглашает Россию принять участие в работе новой компании по добыче газа - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригласил российскую сторону принять участие в работе новой газодобывающей компании, которая будет создана после реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.

Премьер спрогнозировал, что эта компания сможет получить лицензию на добычу приблизительно 1 трлн. кубометров природного газа.

«Нафтогаз» будет реформирован, появится абсолютно прозрачная компания, которая будет заниматься добычей газа. Мы разместим акции этой компании на фондовых биржах. Если Россия захочет принять участие в работе этой компании – добро пожаловать, пусть. Этой компании будут переданы активы на добычу приблизительно 1 триллиона кубических метров газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он выразил надежду на то, что интересы стратегического партнерства и кооперации между Украиной и РФ во многих отраслях экономики будут выше временного получения Россией сверхдоходов по кабальным газовым соглашениям 2009 года.

Премьер-министр отметил, что за полтора года работы нового Президента и правительства удалось возобновить нормальные партнерские отношения между двумя странами и начать реализацию долгосрочных кооперационных проектов, в частности, в области авиастроения, ядерной энергетики и тому подобное. "Мы начали целый ряд серьезных интеграционных и кооперационных проектов. И в дальнейшем нас интересует общий рынок России, Беларуси и Казахстана. Мы открыты для российских инвестиций. Долгосрочные стратегические интересы должны перевесить аспект, связанный с газовыми разногласиями. Я в это искренне верю", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Н.АЗАРОВ заявил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

В середине марта председатель правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», в частности создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

2 сентября Н.АЗАРОВ заявил, что запланированная правительством реструктуризация "Нафтогаза Украины" приведет к пересмотру подписанных им газовых соглашений с "Газпромом". "Нафтогаз Украины" как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное после наступления всех необходимых формальностей время будут действовать на этом рынке абсолютно другие новые компании", - сказал он журналистам.

3 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Душанбе заметил, что "Нафтогаз" не будет объединяться с "Газпромом". По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

***

Завтра начнется заполнение технологическим газом первой нитки «Северного потока» – Путин

Москва. Завтра начнется заполнение технологическим газом первой нитки «Северного потока».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал сегодня, выступая на региональном съезде партии «Единая Россия».

«Завтра под Выборгом начнем пускать технологический газ – это примерно займет месяц, а через месяц в конце октября - в ноябре можно будет поставлять газ потребителям», - сказал он.

В.ПУТИН подчеркнул, что это означает, «что мы постепенно, спокойно, без всяких рывков уходим от диктата транзитных государств».

«Это и есть окно в Европу», - уверен он.

Он отметил, что общая стоимость проекта составляет 7,4 млрд. евро.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Первая нитка «Северного потока» имеет производительность 27,5 млрд. куб. м газа в год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

***

В Беларуси с 1 августа на 10% повышены тарифы на энергоносители

Минск. С 1 августа тарифы на природный газ и тепловую энергию для некоторых белорусских организаций и предприятий повысились на 10%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Такое решение содержится в постановлении ведомства от 16 августа № 132 и в постановлении от 22 августа № 136.

«Постановлением Совета министров от 29 июля № 1031 с 1 августа 2011 года увеличены на 10% цены на природный газ и тепловую энергию для населения при оплате коммунальных услуг. Некоторые организации, например, больницы, детские сады и др., платят за природный газ и тепловую энергию по тем же ценам и тарифам, что и население», - поясняет пресс-служба.

В соответствии с этим, для приведения в соответствие расчетов за потребленные природный газ и тепловую энергию такими организациями Министерством экономики принято решение об увеличении цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию некоторым категориям потребителей с 1 августа 2011 года аналогично росту цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию для населения.

***

За неделю цены на нефтепродукты в Украине увеличились в среднем на 2,6%

С 29 августа по 5 сентября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,0–3,6% (в среднем на 2,6%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 29 августа по 5 сентября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,8%, или 330 грн./тонна, – до 12 030 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 3,6%, или 420 грн./тонна, – до 12 120 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,0%, или 120 грн./тонна, – до 12 450 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,8%, или 280 грн./тонна, – до 10 310 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

***

Агро

Пошлины на экспорт зерна из Украины сохранятся до конца 2011 года – Минагропрод

Пошлины на экспорт зерна из Украины сохранятся до конца 2011 года.

Об этом сообщил сегодня, 5 сентября, в беседе с журналистами заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Анатолий РОЗГОН.

На вопрос, отказалось ли правительство от рассмотрения вопроса по отмене экспортных пошлин на зерно, А.РОЗГОН ответил: «да, думаю, что да». «Это нужно проводить дополнительные консультации с валютным фондом, аргументировать свою позицию, искать дополнительные источники поступления в бюджет, чем перекрыть эту потерю в бюджете», - пояснил А.РОЗГОН.

Напомним, ранее Минагропрод инициировал отмену экспортных пошлин на зерно.

Как сообщал УНИАН, Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна. Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

***

Гречневая крупа подешевеет до 12-14 грн./кг в рознице – прогнозирует Минагропрод

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует снижение цен на гречневую крупу нового урожая до 12-14 грн./кг в рознице. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель директора департамента экономического развития и аграрных рынков Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

«Мы прогнозируем, что минимум на 5 грн. (гречневая крупа – УНИАН) подешевеет, до 12-14 грн./кг в рознице», - сообщил он.

А.РОЗГОН сообщил, что гречиха нового урожая уже начала поступать в магазины, однако «розничные сети ее сегодня не берут, потому что у них есть еще остатки дорогой гречки. Пройдет 2-3 недели и ситуация изменится».

По словам А.РОЗГОНА, на сегодня гречиха убрана с половины площадей и намолочено свыше 160 тыс. тонн, что превышает весь объем, который был в Украине в прошлом году. «Всего мы ожидаем 280 тыс. тонн, при потребности 160 тыс. тонн. У нас будет избыток крупы. Мы уже думаем с некоторыми производителями, чтобы начать экспорт этой продукции, чтобы не привести к тому, что резкое снижение цен сделает невозможным наращивание посева этой культуры в следующем году», - добавил А.РОЗГОН.

***

Украина экспортировала 1,8 млн. тонн зерна - на 22% меньше прошлогоднего

С начала нового маркетингового года (МГ) экспорт зерна из Украины составил 1,8 млн. тонн, в том числе 700 тыс. тонн пшеницы и около 1 млн. тонн ячменя.

Такие данные сообщили УНИАН в Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Указанные объемы экспорта на 400 тыс. тонн, или 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, «когда экспорт был скован начавшимися ещё в июле разговорами о вводе экспортных квот».

По мнению генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА, действующие экспортные пошлины делают экспорт украинского зерна неконкурентоспособным по сравнению с российским, себестоимость которого, к тому же, в основном зернопроизводящем регионе России – на Дону, Северном Кавказе, Центральном Черноземье - на 30% ниже, чем в Украине.

«Не случайно Россия, располагая гораздо менее мощной и разветвленной экспортной инфраструктурой, умудрилась в июле-августе т.г. экспортировать в 3 раза больше зерна (свыше 5,5 млн. тонн), заполнив, таким образом, все текущие и среднесрочные потребности основных традиционных импортеров причерноморского зерна», - отметил С.СТОЯНОВ.

«При сохранении такого положения, если не принять кардинальных мер по высвобождению емкостей под поздние культуры (а это можно сделать только путем интенсификации экспорта, на что потребуется не менее месяца), Украина имеет все шансы привести в негодность для нормального использования 3-5 млн. тонн кукурузы стоимостью 5-7 млрд. грн.», - добавил он.

***

Промышленность

Кабмин передал управление корпоративными правами НАК «Надра Украины» Госгеолслужбе

Кабинет министров Украины своим постановлением передал управление государственными корпоративными правами Национальной акционерной компании (НАК) «Надра Украины» Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеолслужба).

Соответствующее постановление Кабинета министров (№912 от 31 августа) обнародовано на правительственном портале.

Ранее управление НАК «Надра Украины» осуществляло Министерство экологии и природных ресурсов (Минприроды).

Кроме того, этим же постановлением Кабмин утвердил новый устав НАК «Надра Украины» и внес изменения в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере геологии и использовании недр.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НАК «Надра Украины» завершила с чистой прибылью 5,012 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток составил 34,999 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

***

«Антонов Финанс» заработает с 2012 года - Колесников

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ прогнозирует начало работы компании «Антонов Финанс» уже с января 2012 года.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года.

«Антонов Финанс» уже практически создан. Поскольку бюджет принят, в этом году у него нет ресурсов для работы. А уже с 1 января компания начнет работать», сказал он.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины приняло решение реорганизовать государственную компанию «Лизингтехтранс» в «Антонов Финанс», что позволит обеспечить продажу самолетов украинского производства в соответствии с правилами продажи европейских воздушных судов.

Задача правительства - создать максимально выгодные условия для продажи отечественных самолетов. По убеждению Б.КОЛЕСНИКОВА, государство должно компенсировать проценты по кредиту завода или лизинговой компании по мировым нормам. Таким образом, украинский производитель будет обеспечен теми правилами продажи самолетов, по которым работают его прямые конкуренты - Embraer и Bombardier.

***

Транспорт/Связь

НКРС планирует начать повышение тарифов на услуги почтовой связи с октября 2011 года

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект Изменений к Предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи, которым планируется повышение тарифов на услуги почтовой связи в два этапа, начиная с октября 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно проекту Изменений, на первом этапе - с 20 октября 2011 года, планируется повысить тарифы на письменную корреспонденцию на 20%.

На втором этапе – с 1 января 2012 года, произойдет повышение тарифов на письменную корреспонденцию в среднем еще на 11,2 %. Кроме того, будут повышены на 15% тарифы на посылки без объявленной ценности весом до 10 кг в пределах Украины.

Как отмечается в сообщении, пересмотр тарифов на универсальные услуги почтовой связи «проводится с целью сохранения действующей системы почтовой связи в государстве, предоставления услуг надлежащего качества и обеспечения стабильной работы оператора почтовой связи - Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта»».

В настоящее время действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были утверждены Решением НКРС от 4 января 2008 г. № 1244 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 17 января 2008 г. № 1208/15899). С того времени, как отметили в НКРС, существенно выросли объемы расходов предприятия, которое обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи на всей территории страны. В частности, состоялось увеличение расходов на транспорт для технологических потребностей, а также расходов, и оплату труда в связи с повышением ее минимального уровня, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния национального оператора.

Согласно сообщению, проект Изменений к Предельным тарифам сформирован, исходя из плановой себестоимости универсальных услуг почтовой связи УГППС «Укрпочта». Общий уровень повышения тарифов в предложенном проекте не превышает инфляционные ожидания и отвечает основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2011 год. При этом существующие тарифы на пересылку в пределах Украины приоритетных почтовых отправлений (приоритетными почтовыми отправлениями являются те, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке) остаются неизменными.

Документ обнародован на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» является национальным оператором почтовой связи Украины. В состав предприятия входят почти 15 000 отделений почтовой связи (из них свыше 11 000 – в сельской местности), на предприятии работают свыше 100 тыс. работников.

В целом «Укрпочта» предлагает потребителям около 50 видов услуг.

***

Колесников рассчитывает на снижение тарифов украинскими авиаперевозчиками

Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает на снижение тарифов украинскими авиаперевозчиками в новом летнем расписании следующего года (вступает в силу в конце марта).

Об этом он сообщил сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с перевозчиками, к новому году их завершат, и результаты переговоров можно будет видеть в опубликованном летнем расписании полетов. «К новому году мы закончим работу по тарифам, и в новом расписании весной увидим новые тарифы», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, на снижение цен на авиаперевозки может повлиять демонополизация рынка авиатоплива в Украине, и обоснованные цены на топливо. С этой целью министерство сейчас занимается сертификацией европейского топлива. «Одно из наших ведомств упорно не хочет выдавать сертификат на это топливо. Это наши технические проблемы, этот сертификат будет выдан», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

***

Соцполитика

Завтра парламент рассмотрит четыре поправки в закон о пенсионной реформе

Завтра парламент должен рассмотреть четыре поправки в Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, завтра, «если все будет развиваться штатно в Верховной Раде», предусматривается рассмотреть вопрос «о дальнейшей судьбе закона о пенсионной реформе».

В.ЛИТВИН отметил, что сначала на голосование будет вынесен проект постановления, которым предлагается отменить решение парламента о принятии закона о пенсионной реформе, поскольку, как утверждается в постановлении, голосование проходило ночью, и в сессионном зале не было достаточного количества народных депутатов. По словам спикера, если ВР примет вышеуказанное постановление, то закон будет отменен.

При этом он заметил, что в случае, если депутаты не отменят решение о принятии пенсионного закона, то тогда необходимо будет применить положение ст.131 Регламента ВР, которая касается подготовки закона к подписанию. По словам В.ЛИТВИНА, этой статьей предусмотрено, что когда в готовом принятом законе «выявлены технические разногласия и несогласованности будь-то с Конституцией Украины, или с действующим законодательством», то в данный закон нужно внести соответствующие изменения.

Председатель ВР уточнил, что речь идет о четырех положениях закона о пенсионной реформе, которые необходимо согласовать.

По его словам, в принятом законе сказано, что Пенсионный фонд Украины - это финансовый институт, а в то же время законодательством предусмотрено, что ПФУ является центральным органом исполнительной власти.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что депутаты также должны внести изменения в закон о пенсионной реформе что касается даты его введения в действие. Предусматривалось, что закон вступит в силу 1 сентября, но эта дата, по словам спикера, была бы неприемлемой, даже если бы закон был своевременно подписан. Председатель Верховной Рады Украины отметил, что предлагается ввести закон в действие с 1 октября 2011 года, а он считает целесообразным установить дату 1 января 2012 года.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, в законе о пенсионной реформе предусмотрено, что государственные служащие уходят на пенсию в 62 года, но не определено, как быть с теми, кто, например, имеет разрешение на продление работать на государственной службе до 65 лет. Он считает, что в законе нужно зафиксировать, что госслужащий имеет право работать до того срока, на который ему предоставлено разрешение.

Также В.ЛИТВИН отметил, что еще одним новшеством, которое рассмотрят депутаты, является норма, которая касается года, который должен «ложиться в основу для начисления пенсии, – 2009 или 2006-2008 годы».

При этом Председатель ВР отметил, что в общем парламент не должен переголосовывать закон о пенсионной реформе, поскольку он уже принят. По словам В.ЛИТВИНА, депутаты должны проголосовать только по вышеуказанным четырем поправкам, а после этого закон будет направлен на подпись Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, которые утратили трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и тому подобное.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

27 июля в Главном управлении обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента в ответ на запрос УНИАН сообщили, что закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» до сих пор не поступил на подпись Президенту.

В свою очередь, в юридическом управлении парламента отметили, что закон не может быть подписан Председателем Верховной Рады потому, что оппозиционные депутаты зарегистрировали проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады от 8 июля о принятии Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» в связи с нарушением процедуры его принятия».

21 августа Председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.

***

Больше информации по подписке в УНИАН-бизнес-онлайн. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

УНИАН