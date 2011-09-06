ЕС приостановит создание ассоциации с Украиной, если Тимошенко осудят - польский эксперт

Европейский Союз приостановит процесс создания ассоциации с Украиной, если украинская власть судебным приговором сделает невозможным участие экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в парламентских выборах 2012 года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Эксперт назвал очень странными поступки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на фоне его заявлений о стратегической задаче интегрировать государство в Евросоюз. „Немного не понимаю его позиции. Она иррациональна (...), потому что то, что он делает, на самом деле против евроинтеграции”, - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.

Он допустил, что правящая Партия регионов не осознает, что настоящая интеграция в Европу заключается во внедрении европейских стандартов у себя в стране. „Если посмотреть с высоты птичьего полета, то такая политика выглядит чрезвычайно близоруко, и без стратегического плана, что даже странно”, - заметил он.

Г.ГРОМАДСКИЙ сказал, что попытки сделать невозможным участие Ю.ТИМОШЕНКО в парламентских выборах могут быть вызваны „страхом” правящей партии потерять власть на фоне снижения ее рейтинга из-за ухудшения экономической ситуации в стране.

Эксперт назвал уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО „символом” происходящих в Украине изменений, заметив, что происходит много событий, которые абсолютно не соответствуют принятым в Евросоюзе стандартам. ”Это все так далеко от европейских стандартов, что закрывает дорогу Украине в ЕС», – считает Г.ГРОМАДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября после неформального саммита министров иностранных дел государств-членов Евросоюза руководитель МИД Польши Радослав СИКОРСКИЙ заявил, что европейская сторона пока не будет срывать переговоров об ассоциации с Украиной из-за дела Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время другой участник саммита руководитель МИД Франции Алан ЖЮППЕ сказал, что ратификация в случае подписания между Евросоюзом и Украиной соглашения о политической ассоциации будет зависеть от снятия «необоснованных обвинений» с Ю.ТИМОШЕНКО.

В декабре с.г. на саммите «Украина-ЕС» Киев надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС, включающее создание зоны свободной торговли.