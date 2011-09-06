ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Телевизоры и компьютеры сливаются в одно, смартфоны и планшетники спасают рынок» подает репортаж с выставки-ярмарка IFA-2011…

http://delo.ua/business/televizory-i-kompjutery-slivajutsja-v-odno-smartfony-i-planshetnik-163920/

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Также «Дело» в публикации «На внедрение биометрических паспортов МВД выделяет 60 млн. грн» пишет – Министерство внутренних дел начинает закупку оборудования для внедрения в Украине нового типа заграничного паспорта – с биометрическими данными…

http://delo.ua/ukraine/na-vnedrenie-biometricheskih-pasportov-mvd-vydeljaet-60-mln-grn-163914/

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«Дело» в публикации «Против экс-главы «Киевводоканала» возбуждено уголовное дело» пишет - прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Киевводоканала» Ярослава Филатова, при котором предприятие было отчуждено из коммунальной собственности…

http://delo.ua/ukraine/protiv-eks-glavy-kievvodokanala-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-163910/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Виктор Янукович: мы не бедные родственники и не будем ими никогда», в котором пишет – Украина подготовила документы, необходимые для подачи иска в арбитражный суд относительно спора с Россией в газовой сфере. Киев требует от Москвы ориентироваться при определении стоимости газа на расценки, которые Россия выставляет Германии, минус транспортные расходы и предусмотренная харьковскими соглашениями дополнительная скидка в $100. Об этом споре, а также о возможности присоединения Украины к Таможенному союзу и своем отношении к суду над Юлией Тимошенко Виктор Янукович рассказал в интервью изданию…

http://www.kommersant.ua/doc/1766755

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Подорожание с маслом», в котором пишет – в Минаграполитики готовятся к возможному подорожанию сливочного масла. В качестве превентивной меры планируется закупать масло в Аграрный фонд, рассматривается также вариант упрощения его ввоза в Украину. Опасения чиновников небезосновательны — только за последний месяц цены на молоко выросли на 30%, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1766860

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Издание «Экономические известия» публикует материал «Пошлины не отменят», в котором пишет – пошлины на вывоз зерна не отменят до конца текущего года, заявляют в Минагропроде. Это значит, что агросектор потеряет 6 млрд. грн. на экспорте по итогам маркетингового сезона, равно как и бюджет страны из-за снижения экспортного потока…

http://markets.eizvestia.com/full/poshliny-ne-otmenyat

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Также «Экономические известия» публикуют материал ««Метинвест» ликвидирует дивизионы», в котором пишут - в результате реорганизации группы «Метинвест» будет ликвидирована ныне действующая дивизиональная модель управления. Вероятнее всего, группа уже переросла организационную структуру, сформированную в 2006 г.

http://markets.eizvestia.com/full/metinvest-likvidiruet-diviziony

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«Экономические известия» публикуют материал «Авиакомпаниям добавят конкуренции», в котором пишут - пассажиропоток на международных линиях за 8 месяцев вырос на 40%, в свою очередь, перевозки внутри страны увеличились на 12%, сообщил министр инфраструктуры Борис Колесников. При этом в ближайшее время конкуренция на рынке авиаперевозок может ужесточиться. Мининфраструктуры грозится пойти на полное открытие доступа в Украину иностранным компаниям в случае, если отечественные перевозчики не пойдут на снижение внутренних цен…

http://markets.eizvestia.com/full/aviakompaniyam-dobavyat-konkurencii

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Газета «Сегодня» в публикации «Рада будет 1,5 часа торжествовать, а потом займется пенсиями» пишет – сегодняшнее заседание парламента (первое после летних каникул) объявлено торжественным. Владимир Литвин еще вчера утром объявил, что на нем должен выступить Виктор Янукович. Однако, по информации источника в Администрации президента, на Банковой долго колебались - вчера днем все склонялось к тому, что глава государства не пойдет в Раду, и лишь около 20.00 было принято решение, что пойдет…

http://www.segodnya.ua/news/14285384.html

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Также «Сегодня» в публикации «Анатолий Близнюк: «Я против списания долгов. Почему один платит, а другой водку пьет?» пишет – новый министр регионстроя и ЖКХ рассказал изданию, почем будет вода с 15 октября, вырастут ли тарифы, спишут ли долги жильцов за воду, газ и свет, а также каким образом при помощи ОСМД можно снизить коммунальные платежи…

http://www.segodnya.ua/interview/14285398.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Чиновники одобрили «налог с богатых» пишет – дискуссия о формуле снижения страховых взносов с 2012 г. подошла к концу. По сути, она уменьшает сборы для малого бизнеса и низкооплачиваемых работников за счет крупных компаний и представителей среднего класса…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1357829/bogatye_snova_zaplatyat

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Также «Ведомости» в публикации «Москва и Киев обменялись газовыми обещаниями» пишут – сегодня в «Северный поток» поступит первый газ, положив конец «диктату транзитных государств», объявил премьер Владимир Путин. Главное из них — Украина — смягчила заявления и даже пригласила Россию добывать газ…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1357825/konec_tranzitnomu_diktatu

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Издание «Известия» в публикации «Минфин экономит на тюрьмах» пишет – Федеральной службе исполнения наказаний недодали 17 млрд рублей на реформу…

http://www.izvestia.ru/news/499545

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Издание «Коммерсант-Россия» в публикации «Вокруг газа все только разгорается» пишет – вчера в Москве прошли переговоры глав МИДов РФ и Украины Сергея Лаврова и Константина Грищенко. Господин Грищенко, который находился в российской столице с субботы, прилетал с одной целью — убедить российскую сторону не допустить еще большего разрастания конфликта между двумя странами. Миссия, судя по всему, не удалась…

http://www.kommersant.ru/doc/1766621

(УНИАН)