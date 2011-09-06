Открылась девятая сессия Верховной Рады шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии сессии присутствует Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В сессионном зале зарегистрировалось 329 народных депутатов Украины.

Также председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что на открытие сессии прибыли председатели высших судов Украины, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА, Уполномоченный ВР по правам человека Нина КАРПАЧЁВА, а также бывшие Президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА.

В.ЛИТВИН также сообщил, что в зале присутствуют все предыдущие председатели парламента.

В сессионном зале Национальный академический народный хор имени Г. Веревки исполнил Государственный Гимн Украины.