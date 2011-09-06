Президент о ТС: "Так приглашать некорректно... таким языком не нужно с нами разговаривать»

Для вступления в Таможенный Союз в перспективе будет необходимо внести изменения в Конституцию Украины и, возможно, провести референдум.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью изданию «Коммерсант Украина».

При этом он отметил, что на сегодняшний день говорить о вступлении Украины в ТС еще рано, необходимо посмотреть, как он будет работать 2-3 года.

«Мы проводили расчеты; одни из них показывают, что вступление в ТС выгодно для нас, другие — что невыгодно. Мы хотим посмотреть, как будет работать Таможенный Союз через год-два, как будут выстроены отношения внутри ТС, когда его члены вступят в ВТО. Если это будет выгодное членство и будет политическая воля, мы дадим согласие. Мы обратимся к парламенту Украины, ведь нам нужно менять Конституцию, которая на сегодняшний день прямо запрещает нам создавать наднациональные органы. Обратимся к народу, если будет необходимость проводить референдум», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Украина продолжает изучение вопроса о целесообразности вступления в ТС, однако сегодня «приглашения» России вступить в это объединение звучат «некорректно».

«Дело в желании России, чтобы Украина вступила в Таможенный Союз. Нам это желание абсолютно понятно, мы услышали предложение, и сегодня оно изучается. И если нам будет выгодно, мы вступим в ТС. Но так не приглашают в гости, как это делает сегодня Россия! Так приглашать некорректно и унизительно для нас, таким языком не нужно с нами разговаривать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.