Москва. В России разбился истребитель Миг-31, экипаж погиб.

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«При выполнении планового полета потерпел катастрофу самолет Миг-31

6 сентября в 6.41 (мск) при выполнении планового полета на удалении 11 км юго-западнее аэродрома Большое Савино (г. Пермь) с экранов радаров пропала отметка от самолета Миг-31. В 7:34 (мск) авиационная группа поиска и спасания (на вертолете МИ-8) обнаружила место падения самолета в 600 метрах юго-восточнее деревни Полгары (Пермский край)», - говорится в сообщении.

Прибывшая группа обнаружила погибший экипаж. В районе трагедии разрушений нет. Полет выполнялся без боекомплекта.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия вылетела комиссия Министерства обороны России.

*** МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Первый советский боевой самолет четвертого поколения.