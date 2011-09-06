Янукович: численность Вооруженных Сил Украины должна сократиться до 184 тыс. человек
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на конец 2012 года численность Вооруженных Сил Украины должна составлять 184 тысячи человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время открытия 9-й сессии ВР.
«До конца следующего года предлагаю довести численность украинской армии до 184 тысяч человек, в том числе 139 тысяч военнослужащих», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
С этой целью Президент предложил парламенту принять внесенный им законопроект «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год».
Глава государства отметил, что рассчитывает на поддержку парламента в этом вопросе.
Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины внес как безотлагательный для внеочередного рассмотрения в Верховной Раде проект закона «О численности Вооруженных Сил Украины на 2012 год».
Согласно документу, на протяжении 2012 года численность Вооруженных Сил Украины он предлагает сократить на 8 тысяч человек, в том числе – на 5 тысяч военнослужащих. До конца следующего года Президент предлагает довести численность украинской армии до 184 тысяч человек, в том числе - до 139 тысяч военнослужащих.