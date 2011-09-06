Клюев обещает, что права журналистов во время заседаний Кабмина будут соблюдены

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ обещает, что права журналистов на профессиональную деятельность во время заседаний Кабинета министров будут соблюдены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он написал в своем блоге на сайте «Корреспондент».

Так первый вице-премьер отреагировал на колонку журналиста «5-го канала» Алексея БРАТУЩАКА, который обратил внимание на новые правила работы журналистов во время еженедельных заседаний Кабинета министров после ремонта зала заседаний и пресс-центра. Журналист выразил мнение, что права представителей СМИ на передвижение и запись комментариев в стенах Дома правительства были ограничены.

«Сегодня мы встретились с Алексеем в помещении Верховной Рады, и он объяснил, в чем суть его опасений. Я изучил сложившуюся ситуацию. И уже дал поручение обеспечить комфортные условия работы журналистов во время заседаний правительства, а также организовать доступ к министрам для получения необходимых комментариев. Надеюсь, что результаты вы сможете ощутить уже в ближайшее время. Если хотите, можете расценивать этот шаг как социальный диалог в действии», - написал А.КЛЮЕВ.

По его мнению, важность социального диалога в нынешних политических и экономических условиях никто не отменял. «И я подтверждаю свои слова. Журналисты, по моему глубокому убеждению, являются важным соединительным звеном между властью и обществом. Они не только доносят до населения информацию о деятельности правительства, они ежедневно формируют общественное мнение», - заявил первый вице-премьер-министр.

В то же время он обратил внимание, что как политики и чиновники должны уважать права журналистов, так и представители СМИ должны с пониманием относиться к работе центральных органов власти и соблюдать установленные правила поведения. «Это - стандартные условия сотрудничества власти и медиа, которые существуют во всех демократических странах», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он поблагодарил представителей медиа за помощь в улучшении работы правительства и выразил надежду на продолжение диалога.