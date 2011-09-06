Королевская требует отставки Азарова. Открытое письмо Президенту

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ требует от Президента Украины безотлагательно, еще до начала бюджетного процесса на 2012 год, отправить в отставку премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА «из-за безответственности и непрофессионализма». Иначе именно на Президента ляжет ответственность за дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране.

Об этом говорится в открытом письме Н.КОРОЛЕВСКОЙ к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, текст которого передан УНИАН.

Председатель парламентского комитета в письме к главе государства отмечает, что уже сегодня Украина стоит на грани перед началом второй волны экономического кризиса, а в стране до сих пор нет программы антикризисных действий. В то же время, правительство Н.АЗАРОВА уже провалило работу по всем стратегическим направлениям.

«Первым провалом является отсутствие прогресса в переговорах с Россией о цене на газ. Испорченные отношения с нашим стратегическим партнером являются персональной ответственностью Николая АЗАРОВА, - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Второй провал - отсутствие результата в работе с МВФ. Смешно говорить, но программой правительства у нас является слепое выполнение условий Международного валютного фонда, а именно - поспешное внедрение пенсионной реформы, что вызывало целую волну возмущений в обществе. Третий провал - это бюджетная политика правительства. Написанный спешно бюджет не выполнен. А правительство боится отчитаться о его выполнении, что создает опасность повторения провальной бюджетной политики на 2012 год. Между прочим, этот год является важным для нашей страны, поскольку является годом Евро-2012».

Председатель парламентского комитета заявила, что правительство Н.АЗАРОВА ни разу за полтора года своей деятельности не отчитывалось о выполненной работе в парламенте. Более того, правительство до сих пор работает без программы. «Правительство живет по программе, которая состоит исключительно из требований МФВ. Последствия этой работы ложатся на плечи украинских граждан», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также политик отметила, что парламент должен срочно подготовить и принять программу антикризисных действий. «Я обращаюсь сегодня ко всем без исключения фракциям Верховной Рады – мы с вами обязаны защитить нашу страну от второй волны экономического кризиса. Мы с вами видим, что правительство не готово взять на себя такую ответственность, но мы готовы. Призываю всех присоединиться к разработке антикризисной программы. Только вместе мы сможем преодолеть любые преграды и вывести Украину на достойный уровень», - добавила она.

Кроме того, в своем письме к Президенту Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила о миссии гаранта Конституции. «Я требую защитить конституционные права политзаключенного Юлии ТИМОШЕНКО, которая абсолютно безосновательно находится в тюрьме», - в частности отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, член фракции «БЮТ-Батькивщина» Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что сессия ВР должна начаться с правительственного отчета о выполненной работе за весь период.