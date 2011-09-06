ВР во время девятой сессии рассмотрит почти 800 законопроектов

Верховная Рада Украины приняла повестку дня 9-й сессии Верховной Рады шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, согласно документу, ВР планирует рассмотреть почти 800 законопроектов.

Среди них ряд законов, направленных на реализацию земельной реформы, проект Трудового кодекса, проект о временных следственных комиссиях Верховной Рады, проект Жилищного кодекса и др.