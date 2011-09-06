ВР во время девятой сессии рассмотрит почти 800 законопроектов
13:50, 06 сентября 2011Разное
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Верховная Рада Украины приняла повестку дня 9-й сессии Верховной Рады шестого созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, согласно документу, ВР планирует рассмотреть почти 800 законопроектов.
Среди них ряд законов, направленных на реализацию земельной реформы, проект Трудового кодекса, проект о временных следственных комиссиях Верховной Рады, проект Жилищного кодекса и др.
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