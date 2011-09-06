Главное на 6 сентября (день)

Энергетика

Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью «Коммерсант Украина».

«Материалы для подачи в суд мы фактически оформили», - заявил Президент.

При этом он отметил, что независимо от обращения в суд Украина будет выполнять действующие условия закупки и транзита газа.

«Мы не говорим о том, что с обращением в суд мы прекращаем платить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что обращаться в суд для решения спорного вопроса нужно было «уже давно».

В.ЯНУКОВИЧ не назвал, в какой конкретно суд может обратиться Украина.

«Позиция России для нас категорически неприемлема, и, если она не изменится, мы пойдем в международный арбитраж. Есть система международных судов - это и Стокгольмский суд, и международный арбитраж в Гааге. Да, суд - это крайняя мера, но вы же видите, за полтора года мы не сдвинулись с места», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также напомнил о межправительственных соглашениях от 2001 года, согласно которым вопросы условий поставок газа и его транспортировки - объемы, цена газа, стоимость транзита - пересматриваются ежегодно. «Но начиная с 2005 года, на эту действующую договорную базу никто не обращает внимания. Именно с тех пор начались споры, взаимные претензии и, как результат, - десятилетний контракт. Кстати, мы считаем, что 10 лет для таких контрактов - это нереально большой срок», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сообщил, что приемлемым для Украины является вариант, если за основу будет взята цена газа для Германии за вычетом стоимости транзита от России до этой страны.

«Сейчас речь идет исключительно о возврате к справедливой цене - это цена для Германии минус 70 долларов транзитного тарифа от границы России до Германии. Кстати, E.ON Ruhrgas подал в суд на "Газпром", требуя пересмотра контрактной цены. Мы же говорим о том, чтобы брать за основу сегодняшнюю немецкую цену», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет страны Европейского Союза, что Украина полностью выполнит все свои обязательства перед ними по транспортировке через свою территорию российского природного газа.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом украинский премьер заявил во время встречи с министром иностранных дел Словакии Миколашем ДЗУРИНДОЙ.

«Я вчера сделал заявление, что мы считаем газовые контракты с Россией кабальными и невыгодными. Но мы обеспечим в полном объеме транспортировку газа в Европу», - сказал глава Кабмина, подчеркнув, что Украина понимает всю ответственность перед Евросоюзом и не допустит никаких сбоев в газоснабжении.

В то же время, по его словам, Украина «безусловно, будет выполнять контракт и одновременно настойчиво проводить переговоры с российскими партнерами».

Кроме того, Н.АЗАРОВ заявил, что Украина рассчитывает на участие ЕС в процессах, которые начнутся при реорганизации системы «Нафтогаза» и создании украинской самостоятельной газодобывающей компании.

Словакия очень заинтересована развивать сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Миколаш ДЗУРИНДА во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы чрезвычайно заинтересованы в интеграции наших энергетических систем», - сказал глава внешнеполитического ведомства Словакии.

Также он сообщил, что его страна желает принять участие в реконструкции украинских газопроводов. «У нас есть сертифицированные предприятия, которые занимаются такой деятельностью. В последнее время такая работа ведется с Сербией: там начинается подписание соответствующих договоров. И мы с большим удовольствием приняли бы участие в подобных проектах с Украиной. Три консорциума с французским и немецким капиталом готовы подавать заявки на тендеры, которые объявит Украина», - заявил М.ДЗУРИНДА.

Кроме того, отметил он, словацкие компании очень заинтересованы в добыче сланцевого газа и разработке шельфа Черного моря.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в январе-августе увеличила транзит природного газа в страны Европы на 13,8%, или на 8,469 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2010 годом, до 70,004 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-августе увеличилась на 10,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 105,666 млрд. куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает на принятие в ближайшее время решения о введении импортных пошлин на нефтепродукты.

Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в эфире «5 канала» вечером в понедельник, 5 сентября.

По его словам, Кабинет министров Украины в настоящее время разрабатывает мероприятия по увеличению доли выпуска продукции украинскими НПЗ на внутреннем рынке.

«Главная задача сегодня, чтобы при внедрении этой программы не было всплеска цен и не переложить эти проблемы на плечи потребителей», - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН добавил, что «поэтому правительство подходит очень взвешенно к данной ситуации, и мы тоже следим и думаем, что в ближайшее время эти вопросы будут решены путем введения пошлины, но без колебаний на рынке нефтепродуктов».

Также Е.БАКУЛИН отметил, что «Нафтогаз Украины» справляется с задачей стабилизации цен на внутреннем рынке путем осуществления товарных интервенций с произведенными по давальческой схеме нефтепродуктами на Лисичанском НПЗ.

Финансы

Для вступления в Таможенный Союз в перспективе будет необходимо внести изменения в Конституцию Украины и, возможно, провести референдум.

Об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в интервью изданию «Коммерсант Украина».

При этом он отметил, что на сегодняшний день говорить о вступлении Украины в ТС еще рано, необходимо посмотреть, как он будет работать 2-3 года.

«Мы проводили расчеты; одни из них показывают, что вступление в ТС выгодно для нас, другие — что невыгодно. Мы хотим посмотреть, как будет работать Таможенный Союз через год-два, как будут выстроены отношения внутри ТС, когда его члены вступят в ВТО. Если это будет выгодное членство и будет политическая воля, мы дадим согласие. Мы обратимся к парламенту Украины, ведь нам нужно менять Конституцию, которая на сегодняшний день прямо запрещает нам создавать наднациональные органы. Обратимся к народу, если будет необходимость проводить референдум», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что Украина продолжает изучение вопроса о целесообразности вступления в ТС, однако сегодня «приглашения» России вступить в это объединение звучат «некорректно».

«Дело в желании России, чтобы Украина вступила в Таможенный Союз. Нам это желание абсолютно понятно, мы услышали предложение, и сегодня оно изучается. И если нам будет выгодно, мы вступим в ТС. Но так не приглашают в гости, как это делает сегодня Россия! Так приглашать некорректно и унизительно для нас, таким языком не нужно с нами разговаривать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В Италии проходит однодневная национальная забастовка, ограничено движение транспорта и отменены авиарейсы.

Организовал забастовку крупнейший в Италии профсоюз Cgil, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ANSA.

Итальянцы протестуют против правительственных мер жесткой экономии, принятых властями для сокращения госдолга страны. Акции протеста проходят по всей стране, «сердцем» забастовки итальянские СМИ называют Рим. В столице страны, как и в других крупных городах, ограничено движение общественного транспорта и такси, отменены или задержаны международные авиарейсы, закрыты госучреждения.

Забастовка продлится в течение 8 часов.

В начале июля совет министров Италии одобрил программу экономии бюджетных средств, направленную на сокращение расходов в течение четырех лет на 47 млрд. евро.

Решение властей страны вызвало массовое недовольство итальянцев, так как экономить бюджетные средства предполагается путем сокращения социальных дотаций населению, повышения налоговой нагрузки и снижения уровня заработной платы бюджетным служащим, в том числе врачам и учителям.

На прошлой неделе маленький итальянский город Филеттино объявил о своей независимости и начал печатать собственные банкноты в знак протеста против мер жесткой экономии в стране.

Город находится в 100 километрах от Рима, в нем живут всего 550 жителей. По новым правилам для сокращения расходов местной администрации он должен будет соединиться с соседним городом Треви.

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(УНИАН)