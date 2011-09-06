Янукович ждет от Азарова кадровых решений в связи с задержкой реформирования админуслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ждет от премьер-министра Николая АЗАРОВА кадровых решений в связи с промедлением в реализации реформы в сфере предоставления административных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам.

«Изменения будут там, где министр не будет выполнять свои обязательства. Обязательно. И выводы мы сделаем в ближайшее время», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, на заседании Комитета по экономическим реформам два месяца назад была разработана общая стратегия реформирования сферы предоставления админуслуг, а также определены первоочередные шаги по ее реализации. Президент отметил, что на сегодняшний день нет согласованных результатов.

Он также подчеркнул, что правительство до сих пор не разработало законодательные акты, необходимые для реформирования сферы предоставления админуслуг.

«Я хотел бы, Николай Янович, напомнить вам, что в прошлый раз вы заверили всех присутствующих о полной ликвидации такой практики», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы с вами говорили, что вы сделаете выводы по отдельным министрам и будете вносить предложения тех, кто не хочет заниматься реформами. Надо принимать решения и вашего решения я жду», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что сомневается в серьезности намерения правительства разобраться с проблемой упорядочения админуслуг.