26 сентября в Киеве стартует осенний месячник по благоустройству

С 26 сентября до 28 октября в Киеве будет проходить осенний месячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства города.

В течение месячника планируется высадить почти 13 тыс. деревьев и более 20 тыс. кустов, обустроить 16 скверов, восстановить 173 га газонов. Кроме того, будет ликвидирована 321 стихийная свалка отходов, отремонтировано более 80 тыс. кв. метров кровли и 78 тыс. кв. метров фасадов. Соответствующие службы планируют установить 32 новых детских площадки и отремонтировать 669 действующих.

Среди запланированных работ, в частности, восстановление твердого покрытия дорог, тротуаров и пешеходных переходов, очистка зеленых зон и склонов от бытовых отходов, вывоз опавших листьев. Предусматривается приведение в порядок остановок городского общественного транспорта и установка вместо старых новых павильонов ожидания, комплексное обустройство территории конечных остановок маршрутных такси и тому подобное.

Кроме того, по обращениям граждан в службу «Call-центр», в городе обещают устранить 844 недостатка благоустройства.