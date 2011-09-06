Клюев планирует посетить Польшу для участия в экономическом форуме в Кринице 9 сентября

Варшава. Первый вице-премьер украинского правительства Андрей КЛЮЕВ планирует посетить Польшу для участия в ХХІ Экономическом форуме, который пройдет в польском городе Криница-Здруй 7-9 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно программе форума, А.КЛЮЕВ будет одним с панелистов на сессии, посвященной теме расширения европейского рынка на Восток.

В этой дискуссии, которая состоится 9 сентября, примут также участие заместители глав правительств Польши и Молдовы.

Среди официальных представителей украинской власти на форуме - председатель Совета украинского Нацбанка Петр ПОРОШЕНКО, заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН и министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Местные власти будут представлять председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК, председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК и мэр Трускавца Руслан КОЗЫР.

В работе нынешнего форума, главная тема которого „Европейские дилеммы: партнерство или конкуренция?”, также примут участие около десятка народных депутатов из Украины, большинство из которых представители оппозиционных БЮТ и НУ-НС.

Согласно программе, единственным депутатом от Партии регионов, который примет участие в форуме, станет заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Леонид КОЖАРА.

В этом году на форум приедет также бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который будет выступать как панелист на двух сессиях: посвященной итогам 20-летия украинской независимости и изменениям в Польше после вступления в 2004 году в Евросоюз (вместе с бывшим главой польского правительства Лешеком МИЛЛЕРОМ и бывшим еврокомиссаром Гюнтером ФЕРХОЙГЕНОМ – УНИАН).

В то же время, согласно программе, В.ЮЩЕНКО не будет принимать участие в запланированном на 8 сентября обсуждении ситуации в Украине вместе с бывшим президентом Польши Александром КВАСНЕВСКИМ и председателем Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.

От Украины в этой дискуссии примут участие «регионал» Л.КОЖАРА и депутаты оппозиции Борис ТАРАСЮК и представитель партии «Батькивщина» Григорий НЕМЫРЯ.

Представитель пресс-службы форума не уточнила УНИАН, почему В.ЮЩЕНКО не принимает участие в этой сессии, выразив мнение, что это не связано с политикой, а лишь с самой темой обсуждения: «Открытая Украина в трансатлантическом пространстве – общие действия».

Собеседник агентства добавила, что организаторы приглашали на нынешний форум Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и главу правительства Николая АЗАРОВА, которые, однако, не подтвердили свое участие.

По данным собеседника агентства, в этом году на форум приедут более 100 представителей Украины из более 2 тысяч участников из около 35 стран.

Как сообщал УНИАН, приглашение принять участие в нынешнем «польском Давосе» также получила арестованная месяц назад бывший премьер Юлия ТИМОШЕНКО.