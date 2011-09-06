Анонс на 7 сентября

* Пленарное заседание Верховной Рады Украины

* Под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится круглый стол «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?». Организатор: Институт Горшенина. Темы для обсуждения: Прогнозируемая цена на российский газ в 2012 году для Украины; Возможность пересмотра газовых соглашений Украины с Россией; Действия стран ЕС в случае повторения газового конфликта 2009 г. Участники: Таня Байер – первый секретарь посольства Германии в Украине; Штефан Опреа - второй секретарь – консул посольства Румынии в Украине; Сергей Соболев – народный депутат Украины; Александр Нарбут - эксперт по энергетическим вопросам; представители посольства РФ в Украине и посольства Венгрии в Украине.

* Институт энергетических исследований совместно с аналитическо-информационным агентством «Главком» проведет «Энергетические дебаты» на тему: «Когда в Украине перестанет дорожать сжиженный газ?». Участники: директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн и заместитель директора НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев. Модератор - директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

* Состоится брифинг на тему: «Введение электронного документооборота: итоги, проблемы и способы их решения». В мероприятии примет участие начальник Главного коммерческого управления Укрзализницы Владимир Иващук. Также во время брифинга будет проинформировано об итогах работы коммерческого управления за 8 месяцев текущего года и др.

* Состоится пресс-конференция на тему: «Почему Украина не готова к газовым авариям подобным ужгородской?». Участники: экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко и ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко.

* Состоится заседание Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины.

* Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис Колесников во второй половине дня посетит с рабочей поездкой Харьковскую область. Б.Колесников откроет учебно-тренировочный центр команд-участников футбольного чемпионата Евро-2012 «Солнечный», построенный железнодорожниками (Южная железная дорога). В торжествах также примут участие: председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, генеральный директор Укрзалізниці Владимир Козак, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, председатель Харьковского городского совета Геннадий Кернес, начальник Южной железной дороги Виктор Остапчук.

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