Единый разрешительный центр Киева разместят на Днепровской набережной

До конца октября столичный Единый разрешительный центр переедет в новое современное здание на Днепровской набережной, 19-Б.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя столичной горгосадминистрации Руслана КРАМАРЕНКО.

По его словам, сейчас в здании проводятся ремонтные работы, и уже в ближайшее время начнется обустройство четырехэтажного офиса на Днепровской набережной, где будет обустроено 50 рабочих мест для государственных администраторов и рабочие места субъектам предоставления административных услуг.

В КГГА напоминают, что с 6 июня 2011 г. все документы, которые необходимы предпринимателям, должны выдаваться только в городском разрешительном центре. К работе по выдаче документов разрешительного характера по принципу организационного единства на сегодняшний день привлечено 13 разрешительных органов городского уровня и 8 территориальных органов центральных органов исполнительной власти, которыми выдается 58 видов документов разрешительного характера.

По информации Р.КРАМАРЕНКО, по состоянию на 1 сентября в городской разрешительный центр обратилось почти 9 тыс. субъектов хозяйствования.

«По этим обращениям выдано более 5,5 тысяч документов разрешительного характера и предоставлено более 2,5 тысяч консультаций. При этом мы имеем только 1,7 тыс. отказов – обоснованных отказов, человеческий фактор из этого процесса исключен», – подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.