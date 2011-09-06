Главное на 6 сентября (вечер)

Финансы

Дефляция в Украине в августе составила 0,4% – Госстат

Дефляция в Украине в августе 2011 года по сравнению с июлем 2011 года составила 0,4%, против декабря 2010 года – 4,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 8,9%, в январе-августе 2011 против аналогичного периода 2010 года – 9,4%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в августе 2011 года к августу 2010 года выросли на 8,3% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года выросли на 8,4%), в частности на продукты питания – на 8% (8,3%), хлеб и хлебопродукты – на 17,9% (18,3%), в том числе на хлеб – на 16,4% (13,6%), макаронные изделия – на 16,4% (14,7%), кондитерские изделия из муки – 10,5% (9,7%), мясо и мясопродукты – на 10% (3,9%), рыбу и рыбопродукты – на 8% (4,7%), молоко, сыр и яйца – на 9,6% (3,5%), в том числе на молоко – на 5,5% (6,8%), сыр и творог – на 10,9% (7,1%), яйца – на 12,4% (снижение на 20,6%), на масло и жиры – цены выросли на 13,1% (7,6%), в том числе на масло сливочное – на 8,9% (12,6%), масло подсолнечное – на 24,6% (18,5%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 4,6% (19,7%).

Цены на фрукты в августе 2011 года к августу 2010 года выросли на 3,5% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года на 11,5%). На овощи цены снизились на 20,3% (рост на 9,8%), в том числе на картофель – снижение цен на 16,7% (рост на 21,9%). Цены на сахар выросли на 11,2% (7,1%), кондитерские изделия сахаристые – на 11,5% (11%), безалкогольные напитки – на 10,7% (7,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в августе 2011 г. к августе 2010 г. подорожали на 16,6% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 19,5%), цены на одежду и обувь выросли на 1,6% (1,7%), в том числе на одежду – на 2,1% (2,1%), обувь – на 0,8% (1,3%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в августе 2011 года к августу 2010 года подорожали на 12,1% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 20,1%), в том числе квартплата выросла на 16,9% (13,3%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,5% (2,9%), канализацию – на 12,5% (12,4%), воду – 13,6% (12,7%), цены на электроэнергию — на 22,9% (16%), на природный газ остались без изменений (рост на 41,3%), на горячую воду и отопление – выросли на 16,5% (18,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в августе 2011 г. к августу 2010 года выросли на 3,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 2,5%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 3,9% (3%), домашний текстиль – на 5,2% (4,3%), бытовая техника – на 1,3% (0,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в августе 2011 г. к августу 2010 года возросла на 7,8% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 6,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 8% (5,6%), амбулаторные услуги подорожали на 7,3% (7,3%).

Цены в транспорте в августе 2011 г. к августу 2010 года выросли на 21,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 15,2%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,3% (2,1%), на топливо и масла – на 35% (26,4%), транспортные услуги – на 18,2% (12,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,3% (3,4%), пассажирский автодорожный транспорт – на 20,1% (13,5%)).

Цены в сфере связи в августе 2011 г. выросли на 2,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – снизились на 0,8%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 2,5% (снизилась - на 0,3%).

Цены в сфере отдыха и культуры в августе т.г. выросли на 4,1% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в августе т.г. на 2,6% (также снизилась - на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,1% (7,1%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,2% (6,5%).

Цены в сфере образования в августе 2011 г. к августу 2010 г. выросли на 10,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 10,6%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 15,7% (19,7%), среднее образование – на 8,8% (8,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,9% (8,8%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в августе 2011 г. к августу 2010 года выросла на 8,6% (7,8%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

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Янукович предлагает создать единый госпортал административных услуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает создать единый госпортал административных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время заседания комитета по экономическим реформам.

«Надо определиться относительно судьбы каждой админуслуги: она имеет право на последующее существование или не имеет… Необходимо обеспечить создание единого государственного портала административных услуг…», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в Российской Федерации такой портал уже создан и работает.

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Дефицит госбюджета в январе-августе снизился в 9,4 раза — до 4,7 млрд. грн.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-августа 2011 года против показателя аналогичного периода 2010 года снизился в 9,4 раза — до 4,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета в текущем году удалось снизить благодаря позитивной динамике доходов и взвешенной политике расходов. Дефицит госбюджета за 8 месяцев 2011 года сократился в 9,4 раза против соответствующего периода 2010 года - до 4,7 млрд. грн., в т.ч. общего фонда - в 3,7 раза, до 6,7 млрд. грн.» - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

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ГНСУ: 7311 граждан Украины являются миллионерами

В Украине более 7,3 тысячи человек задекларировали за 2010 год доход, который превышает 1 млн. грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

„Наибольшее количество миллионеров, по итогам кампании декларирования, зафиксировано в Киеве (894 человека), Днепропетровской (681) и Донецкой (524) областях. Всего по Украине доход более 1 млн. грн. за 2010 год задекларировали 7311 граждан”, - отметил заместитель председателя ГНСУ.

Кроме того он добавил, что значительная часть полученного дохода приходится на инвестиционную прибыль от осуществления плательщиками налога операций с ценными бумагами и корпоративными правами, операций купли-продажи недвижимого имущества, а также получения иностранных доходов.

„Мы имеем существенный прирост миллионеров по результатам декларирования. В прошлом году их было 6155 человек”, - добавил А.КЛИМЕНКО.

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ТЭК

«Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за импортированный в августе газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за импортированный в августе 2011 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» около 487 млн. долл. США за импортированный в августе природный газ.

Цена природного газа для "Нафтогаза Украины" в третьем квартале 2011 года составляет около 355 долл. за тыс. куб. м.

Компания также напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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Украина начала консультации с GDF Suez о поставках сжиженного газа

5 сентября в рамках визита председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава КАСЬКИВА во Францию состоялись консультации с подразделением компании Gaz de France Suez - компанией «Эленджи», относительно сотрудничества по строительству терминала сжиженного газа на черноморском побережье Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

В сообщении отмечается, что В.КАСЬКИВ отметил, что следующим шагом ожидаются консультации в расширенном формате для обсуждения путей поставок газа на украинский терминал.

Также В.КАСЬКИВ сообщил о встрече с лидером на рынке инфраструктуры – французской компанией «Буиг Траво Публики», в ходе которой обсуждалась реализация общих инфраструктурных проектов на концессионной основе.

Вместе с тем, состоялась встреча с компанией Alstom относительно использования передовых французских технологий в сфере энергосбережения и транспорта.

По итогам встреч ожидается активное участие лидеров французского рынка в следующих тендерах в рамках реализации Национальных проектов.

Как сообщалось, 29 августа конкурсная комиссия по проведению двухступенчатых торгов на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) объявила, что к участию во втором этапе конкурса допущены 5 компаний: Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

Напомним, 6 июля т.г. Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку ТЭО проекта строительства LNG-терминала.

Критериями оценки предложений будут: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

На сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.

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Соцполитика

Верховная Рада приняла поправки в закон о пенсионной реформе

Верховная Рада Украины приняла поправки к Закону «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Как передает корреспондент УНИАН, за каждую поправку депутаты голосовали отдельно, но одного общего голосования было не нужно, поэтому в целом считается, что несогласованности устранены.

Так, парламент изъял из принятого 8 июля 2011 года закона норму о пересчете с 1 января 2012 года пенсий, начисленных по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании и применении показателей средней зарплаты работников, занятых в экономике Украины за 2006-2008 годы и применения такого показателя за 2009 год, поскольку данная норма не согласуется со ст.42 вышеуказанного закона и внесенными в нее изменениями, которые должны вступить в силу с 1 сентября 2011 года.

Парламент также с целью избежания несогласованностей при применении положений закона относительно установления предельного пенсионного возраста - 62 года - для мужчин пребывания на государственной и дипломатической службе и на службе в органах местного самоуправления, дополнил пунктом, которым установлено, что мужчины, достигшие предельного возраста пребывания на государственной службе - 62 года и на день вступления в силу данного закона состоящие на такой службе, могут продолжать состоять на этой службе до окончания ее срока.

Согласно принятым поправкам, закон вступит в силу 1 октября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом пенсионный возраст для женщин повышен до 60 лет, страховой стаж повышен до 30 лет для женщин и до 35 – для мужчин. Пенсионный возраст мужчин-госслужащих повышен до 62 лет. Размер максимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, ограничивается на уровне 7640 гривен. Также закон уменьшает с 90% до 80% заработную плату для начисления пенсий для госслужащих.

Также законом предусмотрено создание частных пенсионных фондов и т.п.

Оппозиция выступала против таких условий проведения пенсионной реформы.

21 августа Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что закон не передан на подпись Президенту, поскольку в документ необходимо внести уточнения технического характера.

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ВР приняла за основу законопроект, регулирующий вопрос предоставления соцуслуг

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении поданный Кабинетом министров проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления социальных услуг".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 255 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является усовершенствование Закона Украины «О социальных услугах», других законодательных актов, правовые нормы которых охватывают сферу предоставления социальных услуг, с целью ее реформирования.

Законопроектом предусмотрено, что государственные социальные нормативы в сфере социального обслуживания (предоставления социальных услуг) устанавливаются для определения размеров государственных гарантий социальной поддержки граждан преклонного возраста, инвалидов, детей, которые остались без опеки родителей, других лиц, нуждающихся в социальной поддержке.

С этой целью определяются: перечень, виды и объемы услуг, которые предоставляются учреждениями социального обслуживания (предоставления социальных услуг) и финансируются за счет государственного и местного бюджетов и социальных фондов; нормы и нормативы социального обслуживания (предоставления социальных услуг) граждан преклонного возраста, инвалидов, детей, которые находятся на иждивении государства; нормы питания и обеспечения непродовольственными товарами в государственных и коммунальных учреждениях социального обслуживания (предоставления социальных услуг); показатели (индикаторы) качества социального обслуживания (предоставления социальных услуг).

Согласно проекту закона, государственные минимальные стандарты качества социальных услуг - нормативный документ, содержащий показатели (индикаторы) качества социального обслуживания (предоставления социальных услуг), в котором определяется содержание, устанавливается минимальный уровень требований относительно объема, условий и порядка предоставления социальных услуг, гарантированных государством лицам, которые в них нуждаются, согласно которому оценивается способность услуг удовлетворять индивидуальные потребности и улучшать качество жизни их получателей.

Показатели (индикаторы) качества социального обслуживания (предоставления социальных услуг) - совокупность показателей, используемых для оценки деятельности субъектов, которые предоставляют социальные услуги на профессиональной основе, и которые влияют на качество социального обслуживания (предоставления социальных услуг).

Субъекты, предоставляющие социальные услуги, осуществляют свою деятельность на профессиональной основе в соответствии с положением о них или их устава (физические лица, предоставляющие социальные услуги на профессиональной основе, в соответствии с письменным заявлением, которое подается в местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления), в которых определен перечень социальных услуг, категорий лиц, которым они будут предоставляться, с соблюдением государственных минимальных стандартов качества социальных услуг.

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Зависимость получения соцуслуг от института регистрации могут устранить

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на отмене зависимости получения социально важных услуг от института регистрации по месту проживания граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам.

«Мы должны прекратить ограничивать граждан в получении социально важных услуг через институт регистрации места проживания, - заявил Президент. - Человек без регистрации не может воспользоваться полноценной медицинской помощью, открыть счет или получить ссуду в банке, стать на квартирный учет».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, это унижает человеческое достоинство и создает коррупционные схемы.

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Агро

Госземагентство обещает за полтора месяца ликвидировать очереди на получение госактов на землю

В Украине очереди на получение государственных актов на право собственности на землю будут ликвидированы в течение полутора месяцев.

Об этом заявил глава Государственного агентства земельных ресурсов Сергей ТИМЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, в частности, в Киеве и Киевской области госакты на землю можно будет получить на протяжении нескольких недель.

Глава ведомства отметил, что Госземагентство сделает все возможное, чтобы сократить количество недобросовестных учреждений, которые занимаются подготовкой земельных документов.

С. ТИМЧЕНКО заявил, что все фирмы, которые захотят изготовлять землеустроительную техническую документацию, будут проходить тщательный контроль.

«Качество услуг этих фирм очень низкое. Но совсем скоро таким предпринимателям лицензию получить будет непросто. Все конторы, желающие иметь лицензию, будут проходить курсы на базе государственных вузов и сдавать экзамен», - сказал он.

По данным руководителя ведомства, на сегодня девять из десяти документов на получение земельного участка оформлены некачественно. При этом Госземагентство не имеет возможности контролировать качество работы таких компаний.

С.ТИМЧЕНКО отметил, что с 1 января 2012 года вся информация о земельных участках будет собрана в единую геоинформационную базу, а регистрация документов на земельный участок будет занимать две недели. Получить любую информацию о земельном участке можно будет на протяжении 10 дней.

Глава Госземагентства подчеркнул, что регистратор, нарушивший эти сроки, будет привлечен к административной ответственности, предусматривающей уплату штрафов.

Кроме того, с 2013 года земельный кадастр будет доступен в сети Интернет.

В агентстве напомнили, что начиная с 2003 года в Украине возникли колоссальные очереди на получение земельных актов.

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Президент хочет ускорить оформление прав граждан на землю

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил подготовить законодательные акты, которые бы помогли ускорить оформление прав граждан на землю.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, это глава государства подчеркнул на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Государственный земельный регистратор и государственный регистратор недвижимости должны автоматически и без участия гражданина оперативно обмениваться сведениями из реестров для быстрого оформления прав граждан на землю, а не заставлять гражданина бегать за справками и выписками из этих реестров. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины вместе с Министерством юстиции Украины обязаны срочно подготовить необходимые законодательные акты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства убежден, что принятый парламентом Закон Украины «О Государственном земельном кадастре» заложит основу для создания единой государственной геоинформационной системы сведений о земле Украины, их целевом назначении, а также данных о количественных и качественных характеристиках земель.

Президент отметил, что вместе с положительными моментами данного Закона уже сегодня «есть определенные сигналы о недостатках при внедрении земельного кадастра».

В.ЯНУКОВИЧ назвал «чувствительными моментами» принятого Закона в частности то, что он устанавливает обременительную процедуру государственной регистрации земельных участков для отдельных граждан, которые до 2004 года получили государственные акты на землю без установки соответствующих геодезических координат на местности, или в тех случаях, когда землеустроительная документация утеряна. В таком случае Закон обязывает повторно изготавливать техническую документацию, а на это нужно около 2 тыс. грн., что составляет двухмесячный заработок крестьянина.

«Закон почему-то не говорит, за чей счет следует делать указанную документацию - за счет гражданина или за средства государства. Считаю, что если государство признало право собственности гражданина на земельный участок путем предоставления ему государственного акта на землю, то требовать от гражданина дополнительных расходов для подтверждения такого его права - незаконно», - заявил Президент.

Он поручил министру финансов Федору ЯРОШЕНКО и министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ предусмотреть необходимые средства в Государственном бюджете Украины для изготовления землеустроительной документации для указанных граждан.

«Кроме того, мы не должны допустить ведения параллельно двух государственных реестров - земельного кадастра и государственного реестра прав на недвижимое имущество и их отягощений, которые будут содержать идентичную информацию и выдержки из которых граждане обязаны будут оплачивать для подтверждения своего права на землю», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

В своем выступлении Президент отметил, что земельная реформа - это шаг, который позволит качественно укрепить наше сельское хозяйство. «Скажу больше: каждый день затягивания с введением полноценного земельного рынка приводит к потерям крупнейшего богатства страны - сельскохозяйственных земель и обогащению мошенников теневого рынка», - подчеркнул он.

Президент положительно отметил первый шаг в направлении земельной реформы - в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект «О рынке земель». «Однако на этом наша работа не должна прекращаться. Она наоборот должна быть еще более активной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

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Промышленность

Рост цен производителей промпродукции в августе составил 0,5%, с начала года – 16,3%

Рост цен производителей промышленной продукции в августе 2011 года по сравнению с июлем составил 0,5%, с начала года – 16,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1%, в июне – 0,5%, в мае - 2,6%, в апреле - 3,4%, в марте - 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе - 1,3%.

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