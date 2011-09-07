Комиссия Минздрава не смогла установить диагноз Луценко. Его дообследуют в ближайшие дни

Комиссия в составе ведущих специалистов Министерства здравоохранения Украины не смогла установить диагноз бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и решила дообследовать его в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины, 6 сентября согласно разрешению Печерского районного суда г. Киева для дополнительного обследования состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО в Киевский СИЗО прибыла комиссия из ведущих специалистов Минздрава Украины. В том числе были врачи, которые проводили предварительные обследования состояния здоровья экс-министра внутренних дел, а именно в мае и августе с.г.

Медицинскими специалистами был проведен осмотр Ю.ЛУЦЕНКО. По результатам осмотра комиссией сделано заключение о необходимости дообследования (в том числе лабораторного) Ю.ЛУЦЕНКО для установления диагноза, которое будет проведено в ближайшее время. Акт подписан всеми членами медкомиссии.

Претензий или жалоб со стороны Ю.ЛУЦЕНКО к персоналу Киевского СИЗО или членам комиссии не поступало, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября супруга экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО заявила, что врачи констатировали у Ю.ЛУЦЕНКО цирроз печени.

Экс-министр содержится в СИЗО с 26 декабря 2010 года.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, содейянное работником правоохранительного органа.