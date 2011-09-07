ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украинская дочка крупнейшего банка России намерена привлечь от кредиторов 1 млрд. грн.» пишет - дочерний банк Сбербанка России принял решение выпустить облигации серий F и G на общую сумму 1 млрд. грн. Все привлеченные средства пойдут на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка...

http://delo.ua/finance/ukrainskaja-dochka-krupnejshego-banka-rossii-namerena-privlech-ot-k-163994/

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Также «Дело» в публикации «Прокуратура помогает Укргазбанку выбить с проблемного заемщика 600 млн. грн.» пишет – прокуратура города Киева подала в суд на заемщика Укргазбанка, который задолжал финучреждению 600 млн. грн. Суд постановил взыскать с заемщика в пользу «Укргаза» всю сумму...

http://delo.ua/finance/prokuratura-pomogaet-ukrgazbanku-vybit-s-problemnogo-zaemschika-6-163977/

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«Дело» в публикации «Янукович пригрозил министрам увольнением. Первым на вылет - министр финансов» пишет - Президент обещает уже в ближайшее время поставить вопрос об увольнении министров, которые тормозят реализацию экономических реформ. Он дал понять, что его критика в первую очередь относится к министру финансов Федору Ярошенко...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-prigrozil-ministram-uvolneniem-pervym-na-vylet-mini-163962/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Запас прочности», в котором пишет – в "Нафтогазе Украины" подготовились к газовой войне с Россией. Как сообщил глава НАК Евгений Бакулин, компания накопила достаточное количество газа в подземных хранилищах для осенне-зимнего сезона. В Минэнерго пояснили, что в том случае, если суд разорвет текущий договор с Россией, появится возможность вести переговоры о заключении нового соглашения без излишней спешки. Эксперты считают третью газовую войну весьма возможной, даже если суд не разорвет договоры НАК с "Газпромом"...

http://www.kommersant.ua/doc/1767316

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Долг пополам красен», в котором пишет – Минфин ведет консультации с VTB Capital о реструктуризации кредита на $2 млрд, предоставленного Украине год назад. В правительстве предлагают вернуть в декабре лишь половину займа, остальное — в следующем году. Эксперты поддерживают такое дробление кредита — в условиях глобальной финансовой нестабильности Украине будет трудно привлечь на внешних рынках достаточно средств, чтобы расплатиться с ВТБ, в то время как $1 млрд можно найти и на внутреннем рынке...

http://www.kommersant.ua/doc/1767364

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Издание «Экономические известия» в публикации «Безответственность власти лишает граждан социалки» пишет – народные депутаты нарушили конституционные права и свободы граждан - это установил Конституционный суд в сентябре прошлого года, оценивая масштабную и умопомрачительную эквилибристику нынешней власти с социальными гарантиями украинских граждан. Но как тогда, так и сейчас в Украине нет возможности привлечь к ответственности законодателей, совершающих проступки наивысшего уровня. Тем самым властьимущие продолжают делать все, что им заблагорассудится, в том числе — недвусмысленно ущемлять права украинцев в социальной сфере. А народ не в силах им даже помешать...

http://state.eizvestia.com/full/bezotvetstvennost-vlasti-lishaet-grazhdan-socialki

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Новые правила для пенсионеров», в котором пишут - парламент принял закон «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Новый закон — одно из условий получения следующих траншей кредита Международного валютного фонда...

http://state.eizvestia.com/full/novye-pravila-dlya-pensionerov

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«Экономические известия» публикуют материал «Валюту поменяют на бумагу», в котором пишут - жесткая необходимость поддержать платежный баланс вынудила правительство прибегнуть к изощренным методам привлечения валюты со стороны. Один из последних изысков на этой ниве — идея Кабмина и НБУ по введению в обиход нового для страны вида ценных бумаг — валютных ОВГЗ...

http://markets.eizvestia.com/full/valyutu-pomenyayut-na-bumagu

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Газета «Сегодня» в публикации «Осенью мясо и молоко подорожают, а вот картофель упадет в цене» пишет – в Украине начали дорожать мясо и колбасные изделия. Параллельно дорожает мясо всех видов, даже доступная всем курятина. Причина — еще в январе выросли цены на комбикорма, энергоносители и другие составляющие себестоимости мяса, отмечают эксперты...

http://www.segodnya.ua/news/14285782.html

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Также «Сегодня» в публикации «Скруджи» живут в Киеве, Днепре и Донецке» пишет – на каждые 6300 украинцев приходится один миллионер (а в Киеве 1 такой толстосум найдется среди 3300 жителей). К таким выводам пришла налоговая…

http://www.segodnya.ua/news/14285900.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Разработка сланцевого газа в Украине: процесс поShell?..» пишет – обостряющиеся газовые отношения с Россией имеют положительный эффект – Украина, похоже, всерьез занялась энергодиверсификацией. Ярким примером тому стало подписание обновленного договора «Укргазвыдобування» и Shell...

http://economics.unian.net/rus/detail/101185

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кредит под залог депозита – выгодный вариант?» пишет – к началу осени бюджет большинства рядовых украинцев поисчерпался и требует срочного пополнения. Возможно ли на сегодня взять в банке кредит под выгодную процентную ставку?..

http://economics.unian.net/rus/detail/101236

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Батурину выкупают из девелоперского бизнеса в зачет долгов» пишет – Елена Батурина, когда-то самая богатая женщина России, выходит из российского девелоперского бизнеса. Ее компания «Интеко» достанется совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и структуре Сбербанка…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1358881/baturinu_vykupili_iz_biznesa

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Также «Ведомости» в публикации «В Исландии судят премьера за экономический кризис» пишут – чиновники должны отвечать за экономический кризис не только своими постами, но и свободой, считают парламентарии Исландии. На острове начат первый процесс против высшего должностного лица по такому обвинению — бывшего премьера страны Гейра Хорде…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1358879/obvinyaetsya_v_krizise

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Издание «Известия» в публикации «Аэропорты не смогут быстро запастись керосином» пишет – чтобы выполнить требования чиновников о создании 10-дневного запаса топлива, потребуется построить новые резервуары для его хранения…

http://www.izvestia.ru/news/499708

(УНИАН)