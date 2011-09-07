Баррозу: еврозона будет больше интегрироваться под влиянием рынков

Брюссель. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ считает, что еврозона будет больше интегрироваться под влиянием рынков.

Как сообщает сегодня Интернет-издание EUobserver, об этом он заявил во время пребывания в Австралии.

“Моя оценка заключается в том, что Европейский Союз пойдет дальше по пути интеграции, в частности вокруг зоны евро”, - заявил Ж.М.БАРРОЗУ.

По его словам, в прошлом дебаты относительно будущего Европы были “политическими или даже идеологическими”, и проводились, преимущественно, между сторонниками идеи федерации - с одной стороны, и идеи дальнейшей интеграции - с другой. Однако, сейчас, по словам Президента Еврокомиссии, рынки нуждаются в механизмах для быстрого решения проблемы долгов еврозоны.

“Сейчас рынки требуют большей интеграции, во всяком случае, для зоны евро. И это новое”, - заявил Ж.М.БАРРОЗУ.

“Сейчас дискуссия продолжается вокруг того, как далеко мы можем пойти, нужно ли новое соглашение, чтобы пойти дальше, что мы можем сделать для усиления управления в еврозоне”, - добавил он.